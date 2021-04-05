NSU tarafından öldürülen Mehmet Kubaşık anıldı

Aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör hücresi tarafından 4 Nisan 2006 tarihinde Almanya'nın Dortmund kentinde öldürülen Mehmet Kubaşık, cinayetin 15'inci yıl dönümünde anıldı.

Dortmund'da sahibi olduğu büfede öldürüldüğünde 39 yaşında olan Kubaşık, üç çocuk babasıydı.

Dortmund Belediye Başkanı Thomas Westphal Kubaşık'ın yakınlarının katıldığı anma töreninde yaptığı konuşmada aşırı sağcılığın Almanya'da soyut bir tehdit olmadığını belirtti. Westphal "Sağ terör kurbanlarını düşünüyoruz, onların ailelerini, geride kalanları ve acılarını" ifadelerini kullandı.

Westphal topluma farkında olma çağrısı yaparak aşırı sağcı eğilimlerde mücadeleye devam edileceğini ve Mehmet Kubaşık'ın anısının yaşatacaklarını söyledi.

Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) üyelerinin 2000-2007 tarihleri arasında sekizi Türk, biri Yunan ve biri de Alman polisi olmak üzere Almanya'nın farklı kentlerinde 10 kişiyi öldürdü. Uzun süre karanlıkta kalan cinayetler, NSU üyeleri Uwe Mundlos ve Uwe Böhnhardt'ın 4 Kasım 2011'de Eisenach'da gerçekleştirmeye çalıştıkları başarısız bir banka soygununun ardından ölü bulunmaları ile ortaya çıkmıştı.