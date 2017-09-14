NSU sanığı hakkında tutuklama kararı

Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme Başsavcılığın talebi üzerine sanıklardan Andre E. hakkında tutuklama kararı çıkardı. Başsavcılık dilekçesinde Andre E.‘nin NSU örgütüne cinayetlerde yardım etttiği, sanığın kaçma tehlikesi bulunduğu, bu nedenle tutuklanması gerektiği vurguladı.

Sanıklar hakkında mütalaasını açıklayan Başsavcı Herbert Diemer, davanın baş sanığı Beate Zschäpe'nin ömür boyu hapis cezasını almasını talep ederken örgüte yardım etmekle suçlanan tutuksuz yargılanan sanık Andre E. hakkında 12 yıl hapis cezası istedi.

Başsavcı Diemer örgüte yardım etmekle suçlanan tututuklu sanık Ralf Wohlleben hakkında da 12 yıl hapis cezası istedi. Beate Zschäpe ile örgüte yardım etmekle suçlanan aşırı sağcı Nasyonal Demokrat Parti'nin (NPD) eski yöneticilerinden Ralf Wohlleben 2011 yılından beri tutuklu.

Davanın diğer sanıkları ise Carsten S. ve Holger G. de NSU örgütüne işlenen cinayetlerde yardım sunmakla suçlanıyor. Başsavcılık Holger G.'nin beş yıl, Carsten S.'nin ise üç yıl hapis cezası almasını talep etti.

Davada sona yaklaşıldı

Federal Başsavcılığın sanıklar hakkında istediği cezaları açıklamasının ardından davanın bugün görülmesine devam edilecek. Sanık avukatları görüş alış verişinde bulunmak istedikleri için duruşma öğleden sonraya alındı. Önümüzdeki dönemde mağdur ve sanık avukatlarının son sözlerini söylemesi ve mahkemenin sanıklar hakkında kararını açıklaması bekleniyor.

NSU örgütü 10 kişiyi öldürmek, iki bombalı saldırı ve 15 soygun düzenlemekle suçlanıyor. NSU'nun diğer iki üyesi Uwe Mundlos ve Uwe Böhnhardt yakalanmadan intihar etmişti. Zschäpe ve diğer iki örgüt üyesi 1998 - 2011 tarihlerinde yeraltına inmişti.

Dava süresince şimdiye kadar 815 tanık ve 42 uzman kişi dinlendi, 373 duruşma görüldü. Davadaki her bir duruşmanın ortalama 150 bin euroya mal olduğu tahmin ediliyor.

dpa/Reuters/HT/HS

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