NSU sanığı avukatlarına güvenmiyor



Almanya'da 2000 – 2007 yılları arasında 8’i Türk 10 kişinin öldürülmesinden sorumlu tutulan aşırı sağcı NSU örgütüyle bağlantılı dört kişinin yargılanmasına Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde devam ediliyor.

Mahkeme Başkanı Manfred Götzl, davanın bugün görülen duruşmasında baş sanık Beate Zschaepe’nin savunmasını yapan üç avukata güvenini yitirdiğini söylediğini açıkladı. Zschaepe, avukatlarının davadan çekilmesini isterken, Mahkeme Başkanı Götzl, Zschaepe’den perşembe gününe kadar avukatlarını neden istemediğini bildirmesini istedi.

Götzl, Zschaepe’nin bu kararını öncelikle polislere ilettiğini belirtti.

Federal savcı Herbert Diemer ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Zschaepe’nin avukatlarına neden artık güven duymadığının nedenlerinin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Diemer, şimdilik Zschaepe’nin şikayetinin gerekçelerini öğrenmek için bekleyeceklerini dile getirdi.

Savcılık sözcüsü ise mahkemenin görevlendirdiği avukatların azledilmesinin, güven ilişkisinin kalıcı olarak sarsılması halinde ancak mahkeme kararıyla mümkün olabileceğine dikkat çekti.

Beate Zschaepe’nin başvurusunun kabul edilmesi halinde sanık için yeni savunma avukatlarının görevlendirilmesi gerekiyor.

Zschaepe'yi mahkemenin görevlendirdiği avukatlar Anja Sturm, Wolfgang Stahl ve Wolfgang Heer savunuyordu.