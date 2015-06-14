NSU kurbanları unutulmadı



NSU tarafından öldürülmesinin 10'uncu yılında İsmail Yaşar Nürnberg'de anıldı. İsmail Yaşar'ın öldürüldüğü yere salı günü üzerinde "Hepimiz bu dünyanın çocuklarıyız" yazan bronzdan bir anıt kondu. Nürnberg'de dün de “Irkçılığa ve Ayrımcılığa Karşı” sloganıyla bir gösteri ve sokak festivali düzenlendi.

Döner büfesi işleten İsmail Yaşar 9 Haziran 2005'te NSU üyeleri Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos tarafından öldürülmüştü. 49 yaşındaki terzi Abdürrahim Özüdoğru ise yine Nürnberg'de 13 Haziran 2001 tarihinde üçlü çetenin kurşunlarına kurban gitmişti. Almanya'da sekizi Türk olmak üzere 10 kişiyi öldüren NSU'nun Nürnberg'deki ilk cinayetinde ise çiçekçi Enver Şimşek can vermişti.

NSU'nun bombalı saldırı düzenlediği Köln'deki Keup Caddesi'nde ise bugün Birlikte festivali düzenleniyor. Yabancı düşmanlığına karşı düzenlenen festivalde müzik, dans, tiyatro, edebiyat dalında 500'den fazla sanatçı 30 farklı yerde sahne alıyor.

Birlikte festivali ilk kez geçen yıl Keup Caddesi'ndeki bombalı saldırının 10'uncu yılı sebebiyle yapılmış, festivale 70 binden fazla insan katılmıştı. Cumhurbaşkanı Joachim Gauck da festivalde bir konuşma yapmıştı.

Yoğun olarak Türk ve Kürtlerin yaşadığı Keup Caddesi'nde, 9 Haziran 2004 yılında düzenlenen bombalı saldırıda 22 kişi yaralanmıştı. Saldırının NSU tarafından düzenlendiği 2011 yılında ortaya çıkmıştı.