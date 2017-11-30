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Dünya
Deutsche Welle

NSU kurbanları için 1,5 milyon euroluk fon

Almanya’nın Thüringen eyaletinde iktidarda olan Sol Parti, Sosyal Demokratlar ve Yeşiller koalisyonu, aşırı sağcı NSU terörüne kurban gidenlerin yakınları için bir fon oluşturuyor.

30 Kasım 2017 01:53

Almanya’nın doğusundaki Thüringen eyaletinde koalisyon hükümetini kuran Sol Parti, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller, aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör hücresinin kurban yakınları için oluşturulacak fon üzerinde anlaştı. Parti meclis grupları arasında sağlanan uzlaşma uyarınca fona 1,5 milyon euro aktarılması öngörülüyor.

Thüringen Eyalet Parlamentosu'nda kurulan NSU Araştırma Komisyonu'nda yer alan Sol Partili Katharina König-Preuss, "Bu mali tazminat bir telafi olamaz. Ama bu fon ile sorumluluğumuzun bilincinde olduğumuzu göstermek istiyoruz” şeklinde konuştu.

NSU terör hücresi 2000-2007 yılları arasında sekiz Türk, bir Yunan ile bir Alman polisinin ölümünden sorumlu tutuluyor. Hücreyi oluşturan Beate Zschäpe, Uwe Mundlos ve Uwe Bönhardt Thüringen'de doğmuş, büyümüş ve ilerleyen yıllarda da burada yeraltına inmişti. Mundlos ve Bönhardt polis tarafından yakalanmadan intihar etmişti.

NSU kurbanları için bir de anıt yapılacak

Sol Parti, Sosyal Demokrat Parti ve Yeşiller koalisyonu ayrıca, NSU kurbanları için yapılacak bir anıtın inşasına da 350 bin euro kaynak ayrılmasını kararlaştırdı. König-Preuss, değir eyaletlerin de fona katkıda bulunmasını talep etti. Fon aracılığıyla, aile fertlerini NSU terörü ile yitiren kurban yakınlarının yaşadığı geçim sıkıntısının bir derece giderilmesi amaçlanıyor. Eyalet Parlamentosu'nda muhalefet sıralarında bulunan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Almanya için Alternatif (AfD) partisi ise NSU kurbanlarının yakınları için bir tazminat fonu kurulmasına karşı çıkmıştı.

dpa/AÜ/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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