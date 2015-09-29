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Dünya
Deutsche Welle

NSU dosyası kaldırımda bulundu

NSU davasına ait CD halindeki bir dosyanın Köln'de kaldırımda bulunduğu ortaya çıktı. Olay, Mahkeme Başkanı Manfred Götzl tarafından açıklandı.

29 Eylül 2015 18:14


Almanya'da 8'i Türk 10 kişinin ölümüyle ilgili olarak Münih'te devam eden NSU davasında ilginç bir olay Mahkeme Başkanı tarafından açıklandı.

Götzl, Köln’ün Ehrenfeld semtindeki kayıp eşya bürosunun mahkemeyi arayıp davaya ait belgelerin yer aldığı bir CD’nin kaldırımda bulunduğunu bildirdiğini söyledi. Davaya ait gizli belgeler, bir CD'ye kaydedilerek davanın başlangıcında taraflara teslim edilmişti.

Götzl, duruşmada "Hangi avukat teslim edilmiş belgelerin eksikliğini duyuyor?" diye sordu. Ancak avukatlardan hiçbiri kayıp bildiriminde bulunmadı.

Avukata uyarı

Yargıç Götzl, duruşmada daha sonra Köln'de yaşayan NSU mağdurunun avukatını eleştirerek müvekkili ile en son ne zaman görüştüğünü sordu. Götzl, defalarce tanık sıfatıyla çağrılan müvekkilinin mahkemeye gelmediğini söyledi. Avukattan çarşamba gününe kadar istenen bilgileri mahkemeye iletmesini isteyen Götzl, aksi halde yasal işlem başlatılacağı tehdedinde bulundu.

Aşırı sağcı NSU örgütüyle bağlantılı davanın baş sanığı Beate Zschäpe 10 kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor. Cinayetlere karışan diğer iki kişi ise dava başlamadan önce saklandıkları yerde ölü olarak bulunmuştu.

Deutsche Welle Türkçe

dpa/BD/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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