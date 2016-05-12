NSU davasında yeni gelişme

Yıllardır kayıp olan "Corelli" isimli muhbire ait telefonun, 2015 yazında Anayasayı

Koruma Dairesi'ndeki bir dolapta ortaya çıktığı bildirildi. Cep telefonunun söz konusu

dolapta dört yıl boyunca saklı kaldığı tahmin ediliyor. Telefonun "Corelli" takma isimli

muhbire ait olduğu ise yeni tespit edilebildi. Federal Emniyet Teşkilatı cep

telefonundaki verileri incelemeye aldı. Anayasayı Koruma Dairesi'nin konu hakkında

Federal Meclis NSU Cinayetlerini Araştırma Komisyonu'nun bilgilendirdiği belirtildi.

Komisyonun Başkanı Clemens Binninger, ortaya çıkan bu durumun kesinlikle 'eleştiriyi

hak ettiğini' vurguladı.

"Corelli" isimli muhbir, Almanya iç istihbarat teşkilatı Anayasayı Koruma Dairesi'nin

NSU içindeki olası faaliyetlerine ilişkin soruşturmalarda kilit figür konumunda. 2012

yılına kadar Anayasayı Koruma Dairesi için muhbirlik yapan Corelli, 2014 yılında

henüz 39 yaşındayken Paderborn'daki evinde ölü bulunmuştu. Bilirkişi uzmanları,

Corelli'nin ölüm nedeninin diyabet hastalığına bağlı şeker koması olduğunu

açıklamıştı.

Tagesschau.de haber portalının konuya ilişkin haberinde, gerçek adı Thomas Richter

olan muhbirin Neonazi olduğu ve iki yıl boyunca üstlerine istihbarat aktardığı öne

sürülüyor. Haberde, "Corelli"nin ırkçı NSU terör örgütü ile bağlantıya geçmiş

olabileceğine dair iddiaların bugüne kadar açıklığa kavuşturulmadığına dikkat

çekiliyor. Anayasayı Koruma Dairesi'nin güvenilir muhbirlerinden olan Corelli'ye

istihbarat faaliyetleri için 300 bin euroluk ödeme yapıldığı iddia ediliyor.