NSU davasında yeni gelişme

Yıllardır kayıp olan "Corelli" isimli muhbire ait telefonun, 2015 yazında Anayasayı
Koruma Dairesi'ndeki bir dolapta ortaya çıktığı bildirildi. Cep telefonunun söz konusu
dolapta dört yıl boyunca saklı kaldığı tahmin ediliyor. Telefonun "Corelli" takma isimli
muhbire ait olduğu ise yeni tespit edilebildi. Federal Emniyet Teşkilatı cep
telefonundaki verileri incelemeye aldı. Anayasayı Koruma Dairesi'nin konu hakkında
Federal Meclis NSU Cinayetlerini Araştırma Komisyonu'nun bilgilendirdiği belirtildi.
Komisyonun Başkanı Clemens Binninger, ortaya çıkan bu durumun kesinlikle 'eleştiriyi
hak ettiğini' vurguladı.
"Corelli" isimli muhbir, Almanya iç istihbarat teşkilatı Anayasayı Koruma Dairesi'nin
NSU içindeki olası faaliyetlerine ilişkin soruşturmalarda kilit figür konumunda. 2012
yılına kadar Anayasayı Koruma Dairesi için muhbirlik yapan Corelli, 2014 yılında
henüz 39 yaşındayken Paderborn'daki evinde ölü bulunmuştu. Bilirkişi uzmanları,
Corelli'nin ölüm nedeninin diyabet hastalığına bağlı şeker koması olduğunu
açıklamıştı.
Tagesschau.de haber portalının konuya ilişkin haberinde, gerçek adı Thomas Richter
olan muhbirin Neonazi olduğu ve iki yıl boyunca üstlerine istihbarat aktardığı öne
sürülüyor. Haberde, "Corelli"nin ırkçı NSU terör örgütü ile bağlantıya geçmiş
olabileceğine dair iddiaların bugüne kadar açıklığa kavuşturulmadığına dikkat
çekiliyor. Anayasayı Koruma Dairesi'nin güvenilir muhbirlerinden olan Corelli'ye
istihbarat faaliyetleri için 300 bin euroluk ödeme yapıldığı iddia ediliyor.