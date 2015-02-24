NSU davasında yeni gelişme



NSU mensupları 6 Nisan 2006 tarihinde Almanya'nın Kassel kentindeki bir internet kafede Halit Yozgat'ı öldürmüştü.

Hessen Eyaleti Anayasayı Koruma Teşkilatı'na ajanlık yapan Andreas T. de cinayet esnasında olay yerinde bulunuyordu.

'Cinayet hazırlığından haberdardı'

Andreas T. daha önce konuyla ilgili verdiği ifadelerde olay yerinde bulunmasını "tamamen tesadüf" olarak nitelemişti.

Ancak "Welt am Sonntag" gazetesinde yer alan bir haberde, Andreas T.’nin cinayet hazırlığından haberdar olduğu şüphesi gündeme getirildi.

Haberde, Andreas T.’nin 2006 yılında amiriyle yaptığı telefon görüşmesinin dökümü yayınlandı. Amiri, görüşme sırasında, ''Böyle bir şeyin olacağını bilen herkese oradan geçmemelerini söyledim" ifadesini kullanıyor.

Cinayet işlenen her gün aranmış

Andreas T. hakkındaki iddiaları güçlendiren bir başka gelişme ise Hessen Eyaleti Anayasayı Koruma Teşkilatı adına muhbir olarak görev yapan Benjamin G. hakkında ortaya çıkan bilgiler oldu.

Dinleme kayıtları, Andreas T.’nin Halil Yozgat'ın öldürüldüğü gün muhbir Benjamin G. ile telefonda görüştüğünü ortaya koydu. Neonazi çevrelerde muhbirlik faaliyeti yürüten Benjamin G.’nin 2005 yılının Haziran ayında Nürnberg ve Münih'te işlenen diğer iki ırkçı cinayetlerde de Andreas T.’yi aradığı ortaya çıktı.

Siyasi gözlemciler, NSU hakkında ortaya atılan yeni iddiaların dönemin Hessen Eyaleti İçişleri Bakanı, şimdiki Başbakanı Volker Bouffier'i sıkıntıya sokmasını bekliyor.