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Deutsche Welle

NSU davasında savcı mütalaasını açıklayacak

NSU davasında dört yıldır devam eden kanıt toplama süreci sona ererken,Münih'te dört yıldır devam eden davada sona yaklaşılıyor. Tüm delillerin sunulduğu davada savcının görüşünü açıklaması bekleniyor.

18 Temmuz 2017 22:20

Almanya'da 2000-2007 tarihleri arasında 8'i Türk 10 kişinin ölümünden sorumlu tutulan aşırı sağcı NSU örgütüyle bağlantılı olarak Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde dört yıldır devam eden davada iddia makamının mütalaasını açıklaması bekleniyor.

Suçlamaların toplanan delillerle birlikte mahkemeye sunulduğu davada görüşünü açıklaması beklenen Federal Savcı Herbert Diemer, hazırlıklarını tamamladığını söyledi. Savcının mütalaasının yaklaşık olarak 22 saat süreceği tahmin ediliyor.

Davada 10 kişiyi öldürmek, iki bombalı saldırı ve 15 soygun düzenlemekle suçlanan üçlü NSU terör hücresinin hayattaki üyesi Beate Zschäpe davanın baş sanığı olarak yargılanıyor. Davada Zschäpe ile birlikte yardım suçlaması ile 4 kişi daha yargılanıyor.

NSU'nun diğer iki üyesi Uwe Mundlos ve Uwe Böhnhardt ise yakalanmadan intihar etmişti. Zschäpe ve diğer iki örgüt üyesi 1998 - 2011 tarihlerinde yeraltına inmişti.

Mahkeme heyeti başkanı Manfred Götzl, savcının mütalaasını adli tatilin başlayacağı 1 Ağustos tarihine kadar tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi. Götzl, davaya Eylül ayında devam edileceğini ve davanın diğer taraflarının görüşünü açıklayacağını belirtti.

Dava süresince şimdiye kadar 815 tanık ve 42 uzman kişi dinlendi, 373 duruşma görüldü. Davanın şimdiye kadar 150 bin euroya mal olduğu tahmin ediliyor.

dpa/SSB/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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