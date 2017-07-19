NSU davasında mütalaa haftaya ertelendi

Almanya'da 2000 - 2007 tarihleri arasında 8'i Türk 10 kişinin ölümünden sorumlu tutulan aşırı sağcı NSU örgütüyle ilgili davada savcının çarşamba günü görüşünü açıklaması bekleniyordu. Ancak savunma avukatlarının ses kaydı konusundaki itirazları nedeniyle savcının mütalaasını açıklaması mahkeme heyetinin kararı ile önümüzdeki haftaya ertelendi.

Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada taraflar arasında ses kaydının kalitesine ilişkin uzun süren bir tartışma yaşandı. Savunma avukatları ses kaydının daha anlaşılır bir şekilde yapılmasını istedi. Uzun süren tartışma sonrası da Mahkeme Heyeti Başkanı Manfred Götzl, duruşmanın salı gününe ertelenmesine karar verildiğini açıkladı.

Söz iddia makamında

Münih'te dört yıldır devam eden davada suçlamalar ve toplanan tüm deliller mahkemeye sunuldu. Davada sıra savcının görüşünü açıklamasına geldi. Savcının mütalaasının yaklaşık olarak 22 saat süreceği tahmin ediliyor.

Davada 10 kişiyi öldürmek, iki bombalı saldırı ve 15 soygun düzenlemekle suçlanan üçlü NSU terör hücresinin hayattaki üyesi Beate Zschäpe davanın baş sanığı olarak yargılanıyor. Davada Zschäpe ile birlikte yardım suçlaması ile 4 kişi daha yargılanıyor.

NSU'nun diğer iki üyesi Uwe Mundlos ve Uwe Böhnhardt ise yakalanmadan intihar etmişti. Zschäpe ve diğer iki örgüt üyesi 1998 - 2011 tarihlerinde yeraltına inmişti.

Mahkeme heyeti başkanı Manfred Götzl, savcının mütalaasını adli tatilin başlayacağı 1 Ağustos tarihine kadar tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi. Götzl, davaya Eylül ayında devam edileceğini ve davanın diğer taraflarının görüşünü açıklayacağını belirtti.

Dava süresince şimdiye kadar 815 tanık ve 42 uzman kişi dinlendi, 373 duruşma görüldü. Davanın şimdiye kadar 150 bin euroya mal olduğu tahmin ediliyor.

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dpa/HS/ÖA