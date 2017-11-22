NSU davasında Kubaşık'ın eşinden tepki

10 kişiyi öldürmek, çok sayıda banka soygunu yapmak, Köln Keup Caddesi'ne çivili bomba saldırısı düzenlemekle suçlanan Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütüne yönelik davanın görülmesine devam edildi. Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde bugün yapılan duruşmada uzun süreden beri ilk kez kurban yakınlarından biri dinlendi. Duruşmada söz alan NSU örgütünün kurbanlarından Mehmet Kubaşık'ın eşi Elif Kubaşık, davanın eşinin ölümüne ilişkin soruları yanıtlamadığını belirtti. Çevirmen aracılığıyla konuşan Kubaşık, "Neden Mehmet? Neden Dortmund'da bir cinayet? Dortmund'da yardım eden birileri mi vardı?" sorularını sordu.

Devletin NSU örgütüne yönelik ne gibi bilgilere sahip olduğu sorusunun yanıtının belirsizliğini koruduğunu söyleyen Kubaşık, bu nedenle Başbakan Merkel'ın 2012 yılında olayların kapsamlı bir biçimde açıklığa kavuşturulacağı yönündeki sözünün tutulmadığını kaydetti. Davanın ana sanığı Beate Zschäpe'nin savunmasına da değinen Kubaşık, Zschäpe'nin bakışlarına tahammül etmenin kendisi için zor olduğunu söyledi ve "Açıklamaları iğrençti. Söylediği herşey yalandı" dedi. Zschäpe'nin özür dileme tarzının da yaralayıcı ve incitici söyleyen Kubaşık, "Bizimle alay ettiği duygusuna kapıldım" dedi.

Elif Kubaşık'la NSU davasında yıllardan beri ilk kez kurban yakınlarından birisi söz almış oldu. Yarınki duruşmada Mehmet Kubaşık'ın kızı Gamze Kubaşık dinlenecek. NSU örgütünün 10 kurbanından biri olan Mehmet Kubaşık, 2006 Nisan ayında Dortmund'da işlettiği büfede öldürülmüştü. NSU örgütü 2000-2007 yılları arasında sekiz Türk ve bir Yunan ile bir Alman polisinin ölümünden sorumlu tutuluyor.

DPA, HT/ÖA

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