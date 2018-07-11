NSU davasında karar

Almanya'da 8 Türk'ü öldüren ve bugün 438'inci duruşması yapılan Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasında karar açıklandı. Sanık Beate Zschaepe ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

CNN Türk'ün haberine göre, 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, iki bombalı saldırıda 25 kişiyi yaralamak ve 15 banka soygunundan yargılanan Beate Zschaepe ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Kararı temyize götürecek

Almanya’da 8’i Türk 10 kişiyi öldürmek, bombalı saldırlar yapmak ve banka soygunları gerçekleştirmek suçlamalarıyla görülen NSU terör örgütü davasında ömür boyu hapis cezası çarptırılan Beate Zschaepe’nin avukatı Wolgang Heer, kararı temyize götüreceklerini açıkladı.

Heer, kararın ardından verilen arada gazetecilere yaptığı açıklamada, Zschaepe’nin, Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos’un işlediği suçlardan dolayı mahkum edilmesinin "gerekçesiz" olduğunu iddia ederek, "Karara itiraz edeceğiz." dedi.

Müdahil avukatlardan Mehmet Daimagüler de kararı temyize götürmeyi inceleyeceklerini belirtti.

Daimagüler, Alman basınına yaptığı açıklamada, örgüte yardım ve yataklıktan yargılanan Ralf Wohlleben ve Andre Emminger’e verilen cezaların çok hafif olduğunu ifade ederek, gerekçeli kararı inceledikten sonra itiraz edip etmemeye karar vereceklerini kaydetti.

Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi, 5 yılı aşkın süren davada bugün açıkladığı kararda Zschaepe’yi ömür boyu hapis cezasına çarptırmıştı.

NSU terör örgütüne yardım ve yataklıktan suçlu bulunan Ralf Wohlleben'e 10, Andre Emminger'e 2,5, Holger G'ye 3, Carsten S'ye de gençlik yasaları uyarınca 3 yıl hapis cezası verilmişti.

NSU davası

Almanya'da 2000-2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmek, 2 bombalı saldırı ve 15 banka soygunu yapmakla suçlanan NSU terör örgütü üyelerinin varlığı ve cinayetlerdeki rolü, 4 Kasım 2011'de tesadüf sonucu ortaya çıkmıştı.

NSU üyelerinden Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos, 4 Kasım 2011'de bir banka soygununun ardından saklandıkları karavanda ölü bulunmuş ve intihar ettikleri öne sürülmüştü.

Münih Eyalet Yüksek Mahkemesinde 2013'ten bu yana görülen davada, NSU terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan Zschaepe, NSU üyelerinin son kullandıkları hücre evini ateşe verdikten birkaç gün sonra polise teslim olmuştu.

Davada, aralarında NSU terör örgütünün hayattaki tek üyesi Beate Zschaepe ile örgüte yardım ve yataklık yapmakla suçlanan Wohlleben, Emminger, Holger G. ve Carsten S. yargılandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan konuyla ilgili ilk açıklama

Konuyla ilgili konuşan Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu şöyle konuştu: Davanın sonuçlanması önemli ama sorumluların bulunması gerekiyor. Biz de Türkiye olarak bunu yakından takip edeceğiz. Sorumlularının ortaya çıkarılması sürecinde üzerimize düşeni yapacağız. NSU'da şehit verdiğimiz ailelerimizi şimdiye kadar yalnız bırakmadık, yalnız bırakmayacağız.