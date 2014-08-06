NSU davasında istihbaratçılara ağır suçlama



Almanya'nın Münih kentinde 8'i Türk biri Yunan ve bir Alman polis memurunun aşırı sağcı NSU örgütü tarafından öldürülmesiyle ilgili olarak baş sanık Beate Zschaepe ve cinayetlere yardım ve yataklıktan dört kişinin yargılanmasına devam ediliyor.

Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada bugün Halit Yozgat'ın öldürülmesiyle ilgili olarak cinayet masasından iki polis memuru tanık olarak dinlendi.

Halit Yozgat 2006 yılında Kassel kentinde işlettiği internet kafede öldürülmüş ve olay sırasında kafede Hessen Eyaleti Anayasayı Koruma Dairesi'nin muhbirlerinden Andreas Temme'nin bulunduğu ortaya çıkmıştı. Ancak olaydan kısa bir süre sonra Andreas Temme hakkında açılan soruşturmadan sonuç alınamamıştı.

Sorguya izin verilmedi

Bu olayla ilgili olarak mahkemeye davet edilen iki polis memuru, Hessen Eyaleti Anayasayı Koruma Dairesi'nin sadece seçilmiş dosyalara bakılmasına izin verdiğini ve olayın tanığının sorgulanmasını istemeğini anlattı.

Muhbirin sorgulamalarına izin verilmediğini dile getiren polis memurları, buna gerekçe olarak da Anayasayı Koruma Dairesi'nin kaynaklarını kaybetmesine yol açabileceğinin gösterildiğini söyledi.

Hessen Eyaleti Anayasayı Koruma Dairesi'nin cinayetin soruşturulmasını engellediği suçlamasında bulunan Yozgat Ailesi'nin avukatı Thomas Bliwier de polis memurlarının anlattıklarının iddiaları kanıtladığını dile getirdi.

Daha önce duruşmada dinlenen Andreas Temme ise olay sırasında internet kafede olduğunu, ancak Halit Yozgat'ı görmediğini söylemişti.