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Dünya
Deutsche Welle

NSU davasında Federal Savcı’ya suç duyurusu

NSU davasında kanıt olabilecek bir not defterinin imha edildiğine ilişkin bir haber üzerine kurban yakınlarının avukatları harekete geçti. Avukatlar iki federal savcı ile polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.

24 Eylül 2016 19:36

Münih Eyalet Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) davasında kurban yakınlarının iki avukatı, federal savcılar ile Berlin Eyaleti Emniyet Teşkilatı’dan soruşturmayı yürüten polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda bulunan avukat Mehmet Daimagüler, federal savcı ve polisler hakkında cezalandırmayı engelleme veya belgede tahrifat şüphesinin bulunduğunu söyledi. Suç duyurusu, Karlsruhe’deki Federal Başsavcılığa yapıldı. Heise Online haber portalına göre, Federal Savcılık konuyla ilgili ön soruşturma başlattı.

İmha edilen not defteri

Die Welt gazetesinin hafta içinde yayımlanan haberinde, iki savcının, aşırı sağcı “Blood and Honour” (Kan ve Onur) adlı örgütün Saksonya Eyaleti eski liderinin not defterinin imha edilmesi talimatı verdiği öne sürüldü. Örgütün eski liderinin NSU'ya silah temin ettiğinden şüphe ediliyor. Haberde, söz konusu not defterinin Berlin Emniyet Teşkilatı’nda bulunduğu, ancak Karlsruhe’deki savcıların talimatıyla defterin yok edildiği belirtildi. Savcıların, not defterinin soruşturmalar açısından önemli olduğunu bilmediklerini kanıtlamaları gerekiyor. Habere göre, not defterinin imha edilmesi talimatı 3 Kasım 2014 tarihinde verildi. Bundan üç hafta sonra da “Blood and Honour”un lideri Münih’teki NSU davasında tanık olarak çağrıldı, ancak ifade vermeyi reddetti.

Aşırı sağcı NSU üyelerinin 2000 - 2007 yılları arasında 8’i Türk 10 kişiyi öldürmesi ile ilgili yürütülen soruşturmalarda çok sayıda ihmal ve hata bulunduğu iddiaları daha önce de gündeme gelmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa, JD/EC

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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