NSU davasında bir skandal daha



Alman yayın kuruluşu rbb-Inforadio'nun edindiği bilgilere göre, NSU davasının kilit isimlerinden biri olan ve 2014 yılında aniden ölü bulunan Anayasayı Koruma Dairesi'nin 'Corelli' lakaplı eski muhbirinin 2007 - 2011 yılları arasında cep telefonları ve sim kartları şimdiye kadar incelenmedi.

Güvenlik makamlarından edinilen bilgilere dayandırılan haberde, aşırı sağcı çevrelerle bağlantılı olan muhbirin çok sayıda cep telefonu kullandığı ve bu cep telefonlarında yer alan bilgilerin şimdiye kadar ya hiç ya da tam olarak incelenmediği belirtildi.

Haberde 'Corelli'nin söz konusu cep telefonlarını NSU örgütünün varlığı ortaya çıkmadan önce kullandığı ve bu telefonların incelenmemesi nedeniyle önemli bilgilerin karanlıkta kalmış olabileceğine dikkat çekildi.

Eleştiriler istihbarat başkanına

Bu yeni bilginin ardından eleştiriler iç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Dairesi'nin başkanı Hans-Georg Maassen'a yöneldi. Muhalefet partileri ve koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) Maassen'in istifasını talep ediyor.

SPD'li politikacı Uli Grötsch, "Sayın Maassen'den doğru makamdaki doğru kişi olup olmadığını gözden geçirmesini bekliyorum" diye konuştu. Grötsch, Alman İçişleri Bakanlığı'nın da denetim görevini yerine getirmesi ve Maassen'in bu göreve uygun olup olmadığını sorgulaması gerektiğini ifade etti.

NSU cinayetlerini araştırmak üzere oluşturulan meclis komisyonunun Sol Partili üyesi Petra Pau da "Corelli vakasıyla ilgili incelenmeyen cep telefonları haberleri doğruysa, bu Anayasayı Koruma Dairesi'nin olayın üstünü kapatmaya çalıştığının bir göstergesidir" diye konuştu. Pau, Maassen'in bunun sorumluluğunu taşıması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Yeşiller Partisi de Maassen'in istifasını talep etti. Yeşiller Partisi milletvekilleri Hans-Christian Ströbele, Konstantin von Notz ve Irene Mihalic, ortaya çıkan son bilgilerin bardağı taşırdığını söyledi.

Anayasayı Koruma Dairesi ve İçişleri Bakanlığı ise rbb-Inforadio'da yer alan haberle ilgili ayrıntılı bir açıklama yapmadı. Anayasayı Koruma Dairesi sözcüsü, olayın açıklığa kavuşması için devam eden çalışmaları desteklediklerini ifade etti.

Çelik kasada saklanan telefon

2014 yılında ölü bulunan 'Corelli'ye ait bir cep telefonu ve sim kartlarının kısa bir süre önce Anayasayı Koruma Dairesi'nin çelik kasasında saklandığı ortaya çıkmıştı.

Aşırı sağcı NSU üyelerinin 2000 - 2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmesi ile ilgili yürütülen soruşturmalarda çok sayıda ihmal ve hata yapıldığı gündeme gelmişti. Yapılan ihmal ve hatalar nedeniyle de örgütün varlığı ancak 2011 yılında tespit edilmişti. Cinayetlerle ilgili dava Münih kentinde hala devam ediyor.