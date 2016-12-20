NSU davasında bilirkişi raporuna itiraz

NSU davasının baş sanığı Beate Zschäpe'nin avukatı Wolfgang Heer, psikiyatrik bilirkişi Henning Saß'ın yeterliliğini sert bir dille eleştirerek davadan çıkarılmasını talep etti. Saß'ın Zschäpe ile ilgili raporunu, Zschäpe ile bir kez bile konuşmadan yazdığını ifade eden Heer, mahkemeden sözkonusu raporun değerlendirmeye alınmamasını istedi. Bu istek üzerine merakla beklenen psikyatrik ekspertiz şimdilik okunmadı. Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde on cinayet ve iki bombali eylemden sorumlu tutulan, aşırı sağcı terör örgütü Nasyonal Sosyalist Yeraltı‘ya (NSU) karşı görülen davanın baş sanığı Beate Zschäpe ile ilgili psikiyatrik ekspertizin, üç buçuk yıldan bu yana devam eden dava sürecinin son aşamasını başlatması planlanıyordu.

Zschäpe'nin avukatlarından yeni rapor talebi

Henning Saß'ın hazırladığı bilirkişi raporunda, Zschäpe'nin cezai ehliyetine ve olası bir müşahade altındaki tutukluluğunun şartlarına dair fikirlerini beyan etmesi bekleniyor. Ancak 41 yaşındaki sanık Zschäpe'nin şu ana dek Psikiyatrist Saß ile her türlü görüşmeyi reddetmiş olması nedeni ile sözkonusu rapor büyük oranda Zschäpe'nin duruşmalardaki tavırları baz alınarak hazırlandı. Avukat Heer, savunma olarak şimdiden hem ön raporun değerlendirmeye alınmasına, hem de nihai raporun değerlendirilmesine itiraz ettiklerini ifade etti. Heer, kendi alanında saygın bir isim olan Psikiyatrist Henning Saß'ın da, psikiyatri alanındaki çıtayı belirleyen kendi standartlarına aykırı bir çalışma yaptığını savundu. Heer, mahkemeden araştırma yöntemlerinin sorgulandığı yeni bir rapor hazırlanmasını talep etti.

Duruşma Zschäpe ile ilgili psikiyatrik ekspertiz tartışmasından önce kısa bir gecikme ile başladı. Beate Zschäpe'nin tutuklu iken yazdığı bir mektupla ilgili, bir müdahil davacı avukatının değerlendirmeye alınması talebi üzerine mahkeme heyeti, duruşma izleyicilerini salon dışına çıkardı. Zschäpe'nin avukatları sözkonusu mektubun da değerlendirilmesine karşı çıkıyor.

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afp/DW, ET/BÖ