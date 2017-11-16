NSU davasında "siyasi konuşma" tartışması

Almanya'da 2000-2007 yılları arasında sekizi Türk 10 kişiyi öldürmekle suçlanan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) hücresine yönelik davanın bugünkü duruşmasında müdahil avukatların dinlenmesine devam edildi.

Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, bir NSU kurbanının kızının avukatlığını üstlenen Mehmet Daimagüler konuşmasına baş sanık Beate Zschäpe'nin avukatlarının itirazı nedeniyle sık sık ara vermek zorunda kaldı.

Esas hakkındaki görüşlerini beyan etmeye Çarşamba günü başlayan müdahil avukat Daimagüler, emniyet ve istihbarat birimlerinde “kurumsal ırkçılık” olduğunu söyledi. Bazı polislerin ırkçı olduğuna, ancak bunun Nazi oldukları anlamına gelmediğine dikkat çeken Daimagüler, "Sonuçta NSU cinayetlerinin aydınlatılamaması Nazizme değil ırkçılığa bağlı” şeklinde konuştu.

Daimagüler'in bu sözlerine Zschäpe'nin avukatları Wolfgang Heer ve Wolfgang Stahl tepki göstererek, Daimagüler’i konuşma hakkını suistimal etmekle suçladı. Daimagüler'i "siyasi bir konuşma yapmakla” itham eden avukat Heer, “Burada bir ceza davasındayız, siyasi bir toplantıda değil” dedi.

Bunun üzerine çok sayıda müdahil avukat, savunma avukatlarını itiraz hakkını suistimal etmekle suçladı. Federal Başsavcılık temsilcileri de, Daimagüler'in sözlerini devam ettirmesinden yana bir tavır sergiledi.

Savunma avukatlarının itirazı reddedildi

Savunma avukatlarının itirazlarını değerlendirmek üzere birçok kez duruşmaya ara veren mahkeme heyeti Heer ve Stahl’ın itirazını reddetti. Daimagüler’in görüşlerinin "izin verilen çerçevenin sınırlarını aşmadığına” işaret edildi.

Müdahil avukat Daimagüler, davada esas hakkındaki son görüşlerini beyan etmeye Salı günü yapılacak duruşmada devam edecek.

Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde yaklaşık dört buçuk yıldır süren NSU davasında 50 civarında müdahil avukatın dinlenmesine dün başlanmıştı. Müdahil avukatlarının görüşlerinin dinlenmesinin haftalar sürebileceği belirtiliyor. Müdahil avukatların görüş bildirmelerinin ardından sanık avukatları son savunmalarını yapacak.

Davada NSU üyesi Zschäpe'nin yanı sıra yardım ve yataklık suçlarından dört sanık yargılanıyor.

dpa,JD/CÖ

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