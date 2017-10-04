NSU davasına yine ara verildi

Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde dört yıldır devam eden ve kısa süre içinde sona ermesi beklenen davada sanık avukatları yeniden reddi hakim talebinde bulundu.

Üç haftalık aradan sonra görülen davada iki sanığın, Ralf Wohlleben ve Andre E.'nin avukatlarının verdiği beş yeni reddi hakim dilekçesi, tartışmalara neden oldu. Ancak, Mahkeme Başkanı Manfred Götzl hakkındaki reddi hakim dilekçelerine rağmen duruşmaya devam etti.

Savunma avukatları Götzl'e tepki göstererek, yarın iki reddi hakim dilekçesi daha vereceklerini açıkladılar. Götzl ise bugünkü duruşmaya devam edilmesinin hukuki açıdan yerinde bir karar olduğunu belirtti.

Ralf Wohlleben ve Andre E.'nin avukatlarının verdiği reddi hakim dilekçelerinin karara bağlanabilmesi nedeniyle Mahkeme Başkanı Götzl önümüzdeki günlerde yapılması planlanan duruşmaları iptal etti. NSU davasının görülmesine 24 Ekim'de devam edilecek.

24 Ekim'deki duruşmada müdahil avukatların söz alması bekleniyor. Ardındansa savunma avukatları söz alacak. NSU davasında kararın en geç birkaç ay içinde çıkması bekleniyor.

Başsavcının mütalaası

Başsavcı mütalaasında, davanın baş sanığı Beate Zschäpe'nin ömür boyu hapis cezası almasını talep ederken örgüte yardım etmekle suçlanan, tutuksuz yargılanan sanık Andre E. hakkında 12 yıl hapis cezası istedi.

Başsavcı örgüte yardım etmekle suçlanan tutuklu sanık Ralf Wohlleben hakkında da 12 yıl hapis cezası talep etti. Beate Zschäpe ile örgüte yardım etmekle suçlanan aşırı sağcı Nasyonal Demokrat Parti'nin (NPD) eski yöneticilerinden Ralf Wohlleben 2011 yılından beri tutuklu.

Davanın diğer sanıkları ise Carsten S. ve Holger G. de işlenen cinayetlerde örgüte yardım sunmakla suçlanıyor.

Başsavcılık Holger G.'nin beş yıl, Carsten S.'nin ise üç yıl hapis cezası almasını talep etti. NSU örgütü 10 kişiyi öldürmek, iki bombalı saldırı ve 15 soygun düzenlemekle suçlanıyor.

NSU'nun diğer iki üyesi Uwe Mundlos ve Uwe Böhnhardt yakalanmadan intihar etmişti. Zschäpe ve diğer iki örgüt üyesi 1998 - 2011 tarihlerinde yeraltına inmişti.

Dava süresince şimdiye kadar 815 tanık ve 42 uzman kişi dinlendi, 373 duruşma görüldü. Davadaki her bir duruşmanın ortalama 150 bin euroya mal olduğu tahmin ediliyor.

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DPA, HT/ÖA