NSU davası: Zschäpe’nin parmak izine rastlandı



NSU soruşturma biriminden bir emniyet görevlisi şüpheli bir gazetenin üstünde davanın baş sanığı Beate Zschäpe’nin parmak izine rastlandığını açıkladı. Münih’te görülen davada tanık olarak dinlenen Federal Emniyet Dairesi’nin memuru, parmak izinin Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütünün bir video kaydında bulunduğunu da anlattı.

Söz konusu gazete makalesi Münih’te yayımlanan “tz” adlı gazetenin 2001 yılındaki bir sayısından alınma. Makale Münih’in Ramersdorf semtinde öldürülen dükkân sahibi Habil Kılıç ile ilgili. Soruşturmayı yürüten emniyet memuru ifadesinde, “Zschäpe'nin parmak izi makalenin üst kenarındaydı” diye konuştu. Bu videonun NSU'nun cinayetin sorumluluğunu üstlendiği ve “Pembe Panter” adını verdiği videoda değil, örgütün veri deposunda bulunan ve polise gönderilmemiş olan daha eski bir kayıtta olduğunun da altı çizildi.

Beate Zschäpe NSU terör hücresinin işlediği ırkçı motifli 10 cinayete katılmış olduğu şüphesiyle yargılanıyor. Geçen Aralık ayında verdiği ifadede Zschäpe, yapılacak eylemlerden önceden haberi olduğu ve bu eylemleri onayladığı yönündeki suçlamaları geri çevirmişti. Mahkeme'nin Zschäpe'nin bu doğrultudaki ifadelerinin doğru olup olmadığını ortaya çıkarmak istediği belirtiliyor.

Savunma avukatı Sturm'u reddetti

Bu arada Zschäpe bir kez daha mahkemenin tayin ettiği savunma avukatı Anja Sturm'u reddetme girişiminde bulundu. Mahkeme heyetine yazdığı mektupta Zschäpe, Sturm'un görevden azledilmesini, onun yerine yine mahkemenin tayin ettiği ama kendisinin tercih ettiği avukat Hermann Borchert'in görevlendirilmesini istedi.

Davaya katılanlara ve Alman basın ajansına dağıtılan mektupta Zschäpe, avukat Sturm'un kendisini birkaç kez “yüksek sesle azarladığını” söylüyor. Ayrıca Sturm ve mahkemenin tayin ettiği diğer avukatlardan Wolfgang Heer ile Wolfgang Stahl'in “yargıçlar ve bilirkişi üyeleri ile göz temasında bulunmaması” ve “adeta yüzünde maske varmış gibi herhangi bir yüz mimik ya da jestinde” bulunmaması için kendisini “hazırladıklarını” da iddia etti.