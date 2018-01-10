NSU davası: "Tanık ifadeleri gözardı edildi"

Almanya’da 8’i Türk 10 kişiyi öldürdüğü iddiasıyla yargılanan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör hücresine ilişkin davanın bugünkü duruşmasında mütalaasını sunan müdahil avukat Seda Başay Nürnberg polisine ağır suçlamalar yöneltti.

"Polis önyargılı davrandı"

Terör örgütünün ilk kurbanı olan Nürnberg'teki çiçekçi Enver Şimşek'in ailesinin avukatı Seda Başay bugünkü duruşmada yaptığı savunmasında, Nürnberg polisinin 10 yıl boyunca Şimşek ailesini soruşturma kapsamına aldığını, gerçek eylemciler olan Uwe Mundlos ile Uwe Böhnhardt'a ilişkin tanık ifadelerinin ise göz ardı edildiğini söyledi. Başay o dönemde soruşturmayı yürüten güvenlik birimlerinin Enver Şimşek cinayetinin sadece kıskançlık, uyuşturucu ticareti ya da haraç almak için şantaj yapma gibi motiflerle işlenmiş olabileceği üzerinde durduklarını, yabancı düşmanı eylemcilere ilişkin kendilerine verilen tanık ifadelerini ise dikkate almadıklarını belirtti.

Müdahil avukat Başay polisin Şimşek ailesinin telefon görüşmelerini ve otomobillerini yaklaşık bir yıl boyunca izlediğini, polisin ailenin Hessen eyaletine bağlı bir kasabadaki konutuna büyük çaplı bir baskın düzenleyerek arama yaptığını, tüm bunların komşular tarafından izlendiğini ve söylentilere yol açtığını belirtti. 2011 yılı Kasım ayında Enver Şimşek'in NSU hücresi tarafından öldürüldüğünün aydınlığa kavuşmasını ise ailenin polisten değil, radyo haberlerinden öğrendiği eleştirisini yöneltti.

"Olaylar yüzde yüz aydınlatılamayacak"

Bugünkü duruşma öncesinde konuşan Enver Şimşek'in oğlu Abdülkerim Şimşek de NSU davasının gidişatına ilişkin daha fazla şeyler ümit ettiğini belirterek "Başından beri olayların yüzde yüz aydınlığa kavuşturulması benim başlıca hedefimdi, ama maalesef buna ulaşamayacağız” diye konuştu. Doğduğu ülke olan Almanya'ya bağlılığını vurgulayan Abdülkerim Şimşek "Ancak bir şeyler yanlış yürüyorsa bu durumun değişmesi gerekir” ifadesini de kullandı.

Duruşma öğle saatlerinde NSU hücresine yardım ve yataklıktan yargılanan Ralf Wohlleben'in rahatsızlığı nedeniyle kesildi. Wohlleben‘in avukatları ayrıca mahkemeye yeni bir delil dosyası vereceklerini açıkladılar ancak dosyayı mahkemeye bugünkü duruşmada teslim etmediler. NSU duruşması çarşamba günü devam edecek ve bu duruşmada Enver Şimşek‘in oğlu Abdülkerim Şimşek de mahkemeye ifade verecek.

Enver Şimşek 9 Eylül 2000'de NSU terör hücresinin üyeleri Uwe Mundlos ve Uwe Böhnhardt tarafından nakliye işlerinde kullandığı minibüsü içinde vurularak öldürülmüştü. Duruşmaya kanıt olarak sunulan terör hücresinin bir video görüntüsünde iki eylemcinin yerde yatan Şimşek'e ateş açarken çektikleri fotoğraf da yer almıştı.

dpa/ÇA/BÖ

© Deutsche Welle Türkçe