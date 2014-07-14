NSA’ye karşı daktilo



Alman Dış İstihbarat Servisi'nde görevli bir ajan hakkında ABD için casusluk yaptığı gerekçesiyle soruşturma açılmasının ardından ülkede iletişim konusunda güvenlik önlemleri artırılıyor.

ARD televizyonuna konuşan NSA Araştırma Komisyonu Başkanı Patrick Sensburg, “Tabii ki iç iletişimimizi güvenli kılmaya çalışmalıyız” dedi.

Sensburg, şifreli e-posta, kriptolu telefon ve diğer gizli iletişim araçlarının kullanılmasını da alınacak önlemler arasında sıraladı.

Sensburg, gelecekte gizli oturumların dinlemenin mümkün olmadığı odalarda yapılacağını kaydetti.

NSA'in dinleme faaliyetlerinin yanı sıra, Alman bakanlık çalışanlarının da ABD istihbarat servislerince kaynak olarak kullanıldığının ortaya çıkması iki ülke arasında krize yol açmıştı.