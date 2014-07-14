T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

NSA’ye karşı daktilo

Almanya Federal Meclis Araştırma Komisyonu'nun iç ve dış yazışmalarda casusluğa karşı korunmak amacıyla bilgisayar yerine daktilo kullanmayı planladığı bildirildi.

14 Temmuz 2014 22:36


Alman Dış İstihbarat Servisi'nde görevli bir ajan hakkında ABD için casusluk yaptığı gerekçesiyle soruşturma açılmasının ardından ülkede iletişim konusunda güvenlik önlemleri artırılıyor.

ARD televizyonuna konuşan NSA Araştırma Komisyonu Başkanı Patrick Sensburg, “Tabii ki iç iletişimimizi güvenli kılmaya çalışmalıyız” dedi.

Sensburg, şifreli e-posta, kriptolu telefon ve diğer gizli iletişim araçlarının kullanılmasını da alınacak önlemler arasında sıraladı.

Sensburg, gelecekte gizli oturumların dinlemenin mümkün olmadığı odalarda yapılacağını kaydetti.

NSA'in dinleme faaliyetlerinin yanı sıra, Alman bakanlık çalışanlarının da ABD istihbarat servislerince kaynak olarak kullanıldığının ortaya çıkması iki ülke arasında krize yol açmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya Federal Meclis Araştırma KomisyonuDışServisiABDNSA Araştırma Komisyonu Başkanı Patrick SensburgAlmanWelle Türkçe AFP/DWBS/HT

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24