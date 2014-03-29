NSA'den özel Merkel dosyası



Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) devlet ve hükümet başkanlarını dinleme skandalıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Der Spiegel dergisi NSA'in faaliyetlerini ifşa eden eski ajan Edward Snowden'in özel arşivindeki devlet ve hükümet başkanlarıyla ilgili bilgilere ulaştı.

Listede kimler var?

Buna göre Almanya Başbakanı Angela Merkel'le ilgili olarak toplam 300'den fazla bilgi kayıtlara geçirildi. Listede sadece Merkel yok. NSA'in dosyasında toplam 122 devlet ve hükümet başkanının adı geçiyor. 2009 Mayıs'ında toplanan bilgiler içinde 12 siyasetçinin adı ise çarpıcı bir biçimde listelenmiş. 12 kişilik liste alfabetik sıraya göre Malezya'nın istifa eden eski Başbakakanı Abdullhah Badavi ile başlıyor. Listede Badavi'nin yanı sıra Angela Merkel, Peru, Somali, Guatemala, Kolombiya, Belarus ve Suriye Devlet Başkanları ile Ukrayna'nın eski Başbakanı Yulya Timoşenko da bulunuyor.

Amaç bilgilere hızlı ulaşılması

Söz konusu bilgi bankasının bu önemli siyasetçilerle ilgili bilgilere hızlı bir biçimde ulaşılmasını kolaylaştırmak için hazırlandığı belirtiliyor. Spiegel haberinde söz konusu dosyanın, Başbakan Merkel'in resmi olarak casusluk hedefi haline geldiğini belgelediğine işaret ediyor.

2013 Ekim ayında ortaya çıkan skandalda, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in cep telefonunun yanı sıra milyonlarca Alman vatandaşına ait bilgilerin de kayıtlara geçirildiği belirlenmişti.

ABD Başkanı Barack Obama perşembe günü yaptığı açıklamada, NSA'in dinleme faaliyetlerinin sınırlandırılacağını açıklamıştı. Obama'nın açıklamalarına göre gelecekte telefon kayıtları NSA tarafından değil, telekomünikasyon şirketleri tarafından 18 ay boyunca saklanacak. NSA'in söz konusu kayıtlara ulaşabilmesi için mahkeme kararı gerekiyor.