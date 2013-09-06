NSA ve GCHQ internet iletişim protokollerinin şifrelerini kırmış

ABD ve İngiltere istihbaratının internet bankacılığı, sağlık kayıtları ve elektronik posta gibi internet servislerinin şifrelerini kırdığı ve bu gizli bilgilere erişim sağladığı öne sürüldü.

Amerikalı eski istihbarat analisti Edward Snowden tarafından sızdırılan belgelerde, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı NSA ve İngiltere hükümetinin elektronik istihbarat dairesi GCHQ'nun internet üzerindeki güvenlik protokollerini kırdığı (hacklediği) iddia ediliyor.

Guardian gazetesinde yayımlanan haberde, hacklenen söz konusu şifreleme tekniğinin dünya çapında sıkça kullanılan Google, Yahoo ve Facebook gibi güvenli internet hizmet sağlayıcıları tarafından kullanıldığını yazıyor.

Yılda 250 milyon dolar

New York Times ve ProPublica tarafından da eş zamanlı yayımlanan belgelere göre, NSA şifreli servislere sızmak için "Bullrun" isimli, yılda 250 milyon dolara mal olan ve "çok gizli" olarak nitelendirilen bir program yürütüyor.

İngiltere'nin yürüttüğü programın adı ise Edgehill.

Sızdırılan belgeler üzerinden yayımlanan haberlere göre, ABD ve İngiltere istihbarat servisleri 4G teknolojisini kullanan akıllı telefonlar, elektronik postalar, internetten alışveriş hizmetleri ve şirketlerin kullandığı iletişim ağlarındaki şifreleme sistemlerine odaklanıyorlar.

Bullrun projesinde NSA'in, internet kullanıcıları çeşitli servislere giriş yaptığında onların kişisel bilgilerini şifreleyen ve karmaşıklaştıran teknolojileri kırmak üzere hazırlanmış çok güçlü bilgisayarlar kullandığı söyleniyor.

Ayrıca NSA'in bilinmeyen bazı teknoloji şirketleriyle de anlaştığı ifade ediliyor.

'Arka kapı'





NSA bu şirketlerin geliştirdiği programlara gizli sistemler yerleştirerek, kullanıcı bilgileri şifrelenmeden önce hükümetin bu bilgilere erişimini sağlıyor.

New York Times'ın aktardığına göre, NSA çok güçlü bilgisayarların yanı sıra teknik hile ve mahkeme kararı yöntemleriyle de "gündelik iletişimin güvenliğini sağlayan büyük ölçekli araçları baltalıyor."

ABD'nin 2000'den bu yana şifreli hizmetlere deyim yerindeyse "arka kapı"dan erişimi sağlamak için bu projeye milyarlarca dolar yatırdığı iddia ediliyor.

New York Times'ın haberine göre NSA öncelikle şifreli bilgisayarları hackliyor ve dünya çapında program geliştiricileri tarafından yaygın olarak kullanılan şifreleme modellerinin zayıf yönlerini tespit ediyor.

Sızdırılan bu son bilgilerin Edward Snowden'ın elinde bulunan 50 binin üzerindeki belgeden yalnızca bir bölümü olduğu söyleniyor.

Snowden, Haziran ayında ABD istihbaratına ait bir takım bilgileri çeşitli gazetelere sızdırmış, kimliğini kendi isteğiyle deşifre etmesinin ardından birçok ülkeye sığınma başvurusunda bulunmuş, geçici olarak Rusya'ya tıklayın sığınmıştı.

Snowden'ın sızdırdığı belgelerin Guardian gazetesi tarafından yayımlanması İngiliz hükümetini harekete geçirmiş, Guardian gazetesi Snowden belgelerini bilgisayarlarından silmeye tıklayın zorlanmıştı.