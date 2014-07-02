NSA skandalı gölgesinde Transatlantik ilişkiler



Bu yıl yedincisi düzenlenen Global Medya Forumu'na katılan Aspen Enstitüsü'nün Almanya direktörü Rüdiger Lentz, her dostluğun bir başlangıç ve dönüşüm noktası olduğuna dikkat çekerek Soğuk Savaş'ın ardından iki ülke ilişkilerinde herşeyin değiştiğini belirtti. Lentz, 1990'lı yılların başlarından beri komünizme karşı bir tampon ülke olarak Almanya'ya artık ihtiyaç duyulmadığını vurguladı.

Alman televizyon kanalı RTL'in genel yayın yönetmeni ve ana haber sunucusu Peter Kloeppel da konferansın konuşmacılarından biriydi. Kloeppel, iki ülke arasındaki sıkı ilişkilerin, 2. Dünya Savaşı sonrası Almanya‘nın ABD‘den aldığı yardımlar ve kültürel çeşitlilikten etkilendiğini ifade etti. Bu iyi ilişkilerin bugün hala devam ettiğini ve NSA'in dinleme skandalının bile ilişkilere zarar veremediğini kaydeden Koeppel, ancak temel haklar ve ifade özgürlüğü adı altında günümüzdeki tanımın değiştiğini ve bazı kişilerin kendi inançları doğrultusunda bazı şeyleri kullanarak, insanların güvenlerini sarstıklarına dikkat çekti.

'Almanya RAF'ı hatırlasın'

Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu NSA'in dinleme skandalı, birçok ülkeye kıyasla Almanya‘da daha geniş yankı uyandırdı. Süddeutsche Zeitung gazetesinden Hubert Wetzel, bu duruma ABD'nin dinleme ve gözetleme faaliyetlerinin şok etkisi yaratacak boyutta olmasının yol açtığı görüşünde. ABD‘nin 11 Eylül saldırılarından sonra terörle mücadele önlemlerini artırdığına dikkat çeken gazeteci Wetzel, Almanya'nın radikal sol örgüt Alman Kızıl Ordu Fraksiyonu (RAF) ile olan geçmişine atıfta bulunarak, Almanların, RAF terörünü, o dönem yapılan histerik tartışmaları, güvenlik aygıtlarının ne denli genişletildiğini ve güvenlik güçlerinin insanları daha kolay takip etmesi için yasaların nasıl çıkarıldığını hatırlamalarının çok iyi olacağını belirtti.

'Serbest ticaret anlaşması sürüncemede'

Deutsche Welle'nin baş muhabiri Melinda Crane ise konuşmasında, NSA skandalının iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri etkilediğini ifade etti. Crane, Almanya'nın bir Amerikan telefon şirketiyle sözleşmesini feshettiğini, Avrupa Birliği ile ABD arasındaki serbest ticaret anlaşmasının da hala imzalanmadığını söyledi.

Global Medya Forumu'nda transatlantik ilişkilerin masaya yatırıldığı bölüme katılan uzmanlar, ABD ile Almanya arasındaki ilişkilerde dalgalanmalar yaşandığı konusunda hemfikir. Öte yandan birçok uzman da Almanya'nın ABD'nin Avrupa'daki en önemli ortağı olarak kalmaya devam edeceği görüşünde.