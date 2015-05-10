'NSA Siemens’i izlemeye çalıştı'

Bild am Sonntag gazetesi, Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı NSA'in, Alman istihbaratı BND'den Siemens'i izlemesine yardımcı olmasını istediği iddiasına yer verdi.

Habere göre Siemens'in eski Rus istihbarat servisi FAPSI'ye istihbarat amaçlı iletişim teknolojisi temin etmesi buna neden oldu. BND'nin Amerikan istihbaratına yardımcı olup olmadığı ise belirsizliğini koruyor.

Alman teknoloji devi Siemens'in sözcüsü konuyla ilgili açıklamasında, “şirketin sorumluluk alanının istihbarat servislerinin harekete geçmesini makul kılan herhangi bir nitelik taşımadığını” belirtti.

Almanya'da BND'nin Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı'na (NSA) yardımcı olduğunun ve hükümetin bu durumdan yıllardır haberdar olduğunun ortaya çıkması kamuoyunda ve koalisyon ortakları arasında tartışmalara yol açmıştı.