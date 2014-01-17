NSA, günde 200 milyon cep telefonu mesajını incelemiş

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu (NSA) dünyanın dört bir yanından günde 200 milyon cep telefonu mesajına ulaşıp bilgi toplamak için tüm mesajları saklamış.

Guardian gazetesi ve Channel 4, eski CIA ajanı Edward Snowden’ın sızdığı bilgilere dayandırdıkları haberde NSA’in cep telefonu mesajlarından elde ettiği verilere İngiliz casusların ulaştığını aktarıyor.

BBC’ye açıklama yapan NSA, “cep telefonu mesajlarının toplanmasının yasal olduğunu” söyledi.

NSA, kurumun ‘mesajları keyfi’ topladığını düşünmenin yanlış olacağını belirtti.

ABD Başkanı Barack Obama’nın Cuma günü ABD’nin elektronik gözetleme programlarında bir dizi değişiklik yapılacağını duyurması bekleniyor. Değişiklikler, Beyaz Saray’ın geçen sonbaharda NSA’in çalışmalarının gözden geçirilmesi kararının bir parçası olarak görülüyor.

Beyaz Saray, Perşembe günkü açıklamasında Obama’nın değişikliklerle ilgili İngiltere Başbakanı David Cameron’u bilgilendirdiğini duyurdu.

Guardian gazetesinin aktardığına göre, NSA’in İnglitere’deki muadili GCHQ, İngiltere’deki bazı kişilerin bilgilerine ulaşmak için NSA’in veri tabanını kullanmış.

GCHQ, BBC’ye yaptığı açıklamada tüm çalışmaların “katı yasal ve idari çerçeveye” uyumlu yapıldığını söyledi.

Şüpheli olmayanlar da takipte

‘Dishfire’ adlı program cep telefonu mesajlarını inceleyip cevapsız çağrı bırakan numaralara, yer ve seyahat bilgilerine, mali, ödeme bilgilerine ve elektronik iş kartlarındaki isimlere kadar çok sayıda veriye ulaşabiliyor.

Haberde, 2012 yılının sonlarına kadar kullanılan programdaki geniş veri tabanıyla NSA’in hedefte olmayan veya şüpheli görülmeyenlerin de bilgilerine ulaşıldığı belirtiliyor.

BBC’ye açıklama yapan NSA ise, çalışmalarının “istihbarat gereksinimleri için yalnızca ve yalnızca, yabancı istihbarat hedeflerine karşı kullanıldığını ve bu hedeflere odaklanıldığını” söylemişti.

ABD vatandaşlarının cep telefonu mesajlarının “yanlışlıkla toplanılmış” olabileceğini belirten NSA, “tüm süreç boyunca ABDliler için gizliliğin korunması kurallarının göz önünde bulundurulduğunu” ifade etti.

Açıklamada “NSA ayrıca, masum yabancı ülke vatandaşlarının verileri dahil, konuyla ilgisi olmayan verilerin süreç boyunca mümkün olan en kısa sürede kaldırılması için çalışıyor” dendi.

Guardian ve Channel 4’un aktardığına göre ‘Dishfire’ programındaki bir GCHQ belgesinde “toplayabildiğiniz kadar çok veri toplayın” dendiğini ve GCHQ uzmanlarının belirli kısıtlamalarla verilere nasıl ulaştıklarının anlatıldığı belirtiliyor.

GCHQ açıklamasında kurumun tüm çalışmalarının katı yasal ve idari çerçeveye uyumlu bir şekilde yürütüldüğünden emin hareket ettiklerini ifade diyor.