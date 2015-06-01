NSA dinlemelere ara verdi

Amerikan Senatosu yaptığı oturumda Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu'nun

(NSA) terörle mücadele kapsamında izleme programının süresinin

uzatılması ve NSA'ın faaliyetleri konusunda reforma gidilmesi konularında

uzlaşma sağlayamadı. Uzlaşmanın sağlanamamasında Cumhuriyetçilerin

bölünmesi etkili oldu. Çoğunluğun desteklediği Cumhuriyetçi Mitch

McConnell, terörle mücadele için bugüne dek alınan önlemlerin, üzerinde

hiçbir değişiklik yapılmaksızın uzatılmasını isterken, bir başka Cumhuriyetçi

senatör Rand Paul, programın vatandaşların özgürlüğu konusundaki haklara

izinsiz bir müdahale olduğunu belirterek, karşı çıktı.

Böylece Federal Polis Teşkilatı FBI da terörizmle mücadele konusunda

sahip olduğu birçok özel yetkiyi kaybetmiş oldu. Söz konusu izleme

programının süresi gece yarısı sona erdi. Senato şimdi NSA'de reform

yapılmasını öngören yasa üzerinde çalışacak. Bu yasa NSA'in izleme

faaliyetlerini çok sıkı biçimde sınırlandıracak olsa da kurum kısa süre içinde

yine meta bilgilerine ulaşabilecek ve FBI programları da hiçbir sınırlandırma

olmaksızın yeniden faaliyete geçebilecek.

NSA'de reform talebi

Senato'nun bu konuda en erken salı günü bir karar vermesi bekleniyor. Şayet

Senato, Temsilciler Meclisi'nde onaylanan "USA Freedom Act" adlı yasa

tasarısını onaylamazsa, o zaman Temsilciler Meclisi'nin üzerinde değişiklik

yapılan yasa tasarısını yeniden oylaması gerekiyor. "USA Freedom Act" adlı

yasa tasarısı Amerikan vatandaşlarının istihbarat servisi NSA tarafından

izlenmesini sınırlandırmayı öngörüyor. Tasarı, NSA'in telefon bağlantısı

verilerini kayıt altına almasını engelliyor ve bunu özel telefon şirketlerine

devrediyor. NSA'in ayrıca verilere ulaşmak için her bir durumda özel Dış

İstihbarat Teftiş Mahkemesi'nden (Foreign Intelligence Surveillance Court)

izin alması gerekiyor.

NSA dün öğleden sonra meta bilgilerini kapatma işlemine başladı. NSA'in

izleme faaliyetlerinin dayandığı önlemler 11 Eylül 2001 saldırıları sonrasında

terörizmle mücadele kapsamında istihbarat servislerine geniş yetkiler tanıyan

"Patriot Act" adlı yasa ile kabul edilmişti. Yeni yasa 1 Haziran'da geçerlilik

süresi dolan "Patriot Act" yerine düşünülmüştü.