NSA dinlemelere ara verdi

Amerikan Senatosu yaptığı oturumda Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu'nun
(NSA) terörle mücadele kapsamında izleme programının süresinin
uzatılması ve NSA'ın faaliyetleri konusunda reforma gidilmesi konularında
uzlaşma sağlayamadı. Uzlaşmanın sağlanamamasında Cumhuriyetçilerin
bölünmesi etkili oldu. Çoğunluğun desteklediği Cumhuriyetçi Mitch
McConnell, terörle mücadele için bugüne dek alınan önlemlerin, üzerinde
hiçbir değişiklik yapılmaksızın uzatılmasını isterken, bir başka Cumhuriyetçi
senatör Rand Paul, programın vatandaşların özgürlüğu konusundaki haklara
izinsiz bir müdahale olduğunu belirterek, karşı çıktı.
Böylece Federal Polis Teşkilatı FBI da terörizmle mücadele konusunda
sahip olduğu birçok özel yetkiyi kaybetmiş oldu. Söz konusu izleme
programının süresi gece yarısı sona erdi. Senato şimdi NSA'de reform
yapılmasını öngören yasa üzerinde çalışacak. Bu yasa NSA'in izleme
faaliyetlerini çok sıkı biçimde sınırlandıracak olsa da kurum kısa süre içinde
yine meta bilgilerine ulaşabilecek ve FBI programları da hiçbir sınırlandırma
olmaksızın yeniden faaliyete geçebilecek.
NSA'de reform talebi
Senato'nun bu konuda en erken salı günü bir karar vermesi bekleniyor. Şayet
Senato, Temsilciler Meclisi'nde onaylanan "USA Freedom Act" adlı yasa
tasarısını onaylamazsa, o zaman Temsilciler Meclisi'nin üzerinde değişiklik
yapılan yasa tasarısını yeniden oylaması gerekiyor. "USA Freedom Act" adlı
yasa tasarısı Amerikan vatandaşlarının istihbarat servisi NSA tarafından
izlenmesini sınırlandırmayı öngörüyor. Tasarı, NSA'in telefon bağlantısı
verilerini kayıt altına almasını engelliyor ve bunu özel telefon şirketlerine
devrediyor. NSA'in ayrıca verilere ulaşmak için her bir durumda özel Dış
İstihbarat Teftiş Mahkemesi'nden (Foreign Intelligence Surveillance Court)
izin alması gerekiyor.
NSA dün öğleden sonra meta bilgilerini kapatma işlemine başladı. NSA'in
izleme faaliyetlerinin dayandığı önlemler 11 Eylül 2001 saldırıları sonrasında
terörizmle mücadele kapsamında istihbarat servislerine geniş yetkiler tanıyan
"Patriot Act" adlı yasa ile kabul edilmişti. Yeni yasa 1 Haziran'da geçerlilik
süresi dolan "Patriot Act" yerine düşünülmüştü.