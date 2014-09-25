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Dünya
Deutsche Welle

NSA Araştırma Komisyonu toplanıyor

Amerikan istihbarat kurumu NSA'in ülke içindeki faaliyetlerini araştırmak üzere Alman Federal Meclisi bünyesinde kurulan araştırma komisyonu bugün toplanıyor.

25 Eylül 2014 12:51


Alman kamuoyunda kısaca "NSA Araştırma Komisyonu" olarak anılan komisyon, yaz tatili sonrası yapacağı ilk toplantıda ABD ve Alman gizli servislerinin işbirliğini ele alacak.

Oturumda dış istihbarat örgütü Federal Haberalma Servisi'nin (BND) bir üst düzey yetkilisinin de dinlenmesi bekleniyor.

İddialara göre BND Bad Aibling'deki dinleme merkezinde topladığı verileri NSA'ye iletiyor.

Toplantıda ayrıca dinleme konusunda uzman bir BND personelinin görüşlerine başvurulacak.

BND personelinin, NSA tarafından kullanılan Xkeyscore isimli yazılım konusunda uzman olduğu belirtildi.

Ele alınacak konuların hassasiyeti nedeniyle NSA Araştırma Komisyonu'nun bugünkü toplantısının büyük bölümünün basına kapalı yapılması bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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