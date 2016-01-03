NPD yasağına destek



NPD'nin kapatılması durumunda aşırı sağcıların siyasi parti ödeneklerinden yararlanamayacağı, böylece önemli bir gelir kaynağının da ortadan kalkacağı belirtiliyor.

Federal Parlamento İdaresi'nin verilerine göre 2014 yılında NPD'ye siyasi parti ödeneğinden yaklaşık 1 milyon 400 bin euroluk pay verildi. Saksonya Anhalt Eyaleti İçişleri Bakanı Holger Stahlknecht, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada NPD'ye mali yardımda bulunulmasına tepki göstererek, "Hiç bir vergi mükellefine, böylesi bir partiyi vergilerimizle finanse ettiğimizi anlatamayız" dedi.

Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı Joachim Herrmann da NPD'ye mali kaynak ayrılmaması gerektiğini dile getirerek, "Hukuk devletine uymayan, yabancı düşmanlığı propagandası yapan bir parti vergi gelirleriyle finanse ediliyor. Bu katlanılamaz bir durum" diyerek tepki gösterdi. Herrmann, NPD'nin istismarının önüne geçilmesi için partinin yasaklanması gerektiğini vurguladı.

Kuzey Ren Vestfalya (NRW) Eyaleti İçişleri Bakanı Ralf Jaeger de partinin yasaklanması durumunda mali kaynaklarının uzun vadeli olarak kurutulabileceğini ve aşırı sağcı siyasetçilerin rahatça propaganda yapmalarının önlenebileceğini kaydetti.

Kapatma süreci başladı

Nasyonal Demokrat Parti’nin yasaklanması için Eyalet Temsilciler Meclisi’nin (Bundesrat) iki yıl önce yaptığı başvuruyla ilgili değerlendirmeler tamamlanarak, Anayasa Mahkemesi’nde ana dava süreci başlatıldı. Karlsruhe’deki Anayasa Mahkemesi, NPD’nin anayasaya aykırı eylemlerinin bulunup bulunmadığına dair sözlü duruşmaların 1, 2 ve 3 Mart 2016 tarihlerinde yapılacağını açıkladı.

Almanya’da şimdiye kadar iki siyasi parti kapatıldı: 1952 yılında nasyonal sosyalist karakterdeki Sosyalist Reich Partisi ve 1956’da Almanya Komünist Partisi.