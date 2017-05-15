NOZ: Hristiyan Demokrat Birlik 3-0 önde

Münih’te yayımlanan Süddeutsche Zeitung’da Almanya’da en kalabalık nüfuslu Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki seçimlere ilişkin şu satırları okuyoruz:

“Kuzey Ren-Vestfalya sadece güzel bir geçmiş ile belirsiz bir gelecek arasında değil, Sosyal Demokrat Parti ile Hristiyan Demokrat Birlik arasında kararsız kaldı… Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı ve Başbakan Adayı Martin Schulz’un yarattığı rüzgar bu seçim gününde sadece bir anı olarak kaldı. Sosyal Demokratlar, antipati ve sempatinin nasıl yer değiştirebileceğini görmüş oldu. Seçmenlerin parti ve siyasetçilerin yarattığı heyacana kapılıp, ama kısa bir süre sonra bundan sıkılmaları dijital çağdaş dünyanın özellikleri arasında bulunuyor. Eğer bir şeyden emin olmak gerekiyorsa, o da her şeyin artık çabucak değişebileceği. Eğer federal meclis seçimlerini kazanacağına kesin gözüyle bakıyorsa, bunun Hristiyan Birlik partilerine de bir mesaj olması gerekiyor.”

Neue Osnabrücker Zeitung’da aynı konuya ilişkin şu satırlar dikkati çekiyor.

“Eyalet seçimlerinde aynı eğilim devam ediyor. Kuzey Ren-Vestfalya’da Hristiyan Demokrat Birlik partisi üçüncü kez eyalet seçimlerini kazanmış oldu. Sosyal Demokrat Parti’nin başbakan adayı Martin Schulz’un Avrupa Parlamentosu Başkanlığı’ndan Almanya Başbakanlığına geçeceği yönündeki varsayım her eyalet seçimiyle birlikte zayıflıyor. Bunun aksine Schulz hisselerinin hızlı bir başlangıcın ardından düşmesi, Schulz’un federal meclis seçimlerinde deneyimli rakibi Angela Merkel’ı nasıl yeneceği sorusuna yanıt vermediği için Sosyal Demokratlar arasında kaygı yaratıyor. Ülkenin en kalabalık nüfuslu eyaleti Kuzey Ren-Vestfalya’da yapılan seçimler, yeni bir eyalet parlamentosu seçilmesinin yanı sıra 24 Eylül’de yapılacak federal meclis seçimlerine kadar partilerdeki durum ve atmosfer açısından önem taşıyordu. Süper seçim yılı olan 2017’de şimdiye kadar alınan sonuçlara göre Hristiyan Demokrat Birlik 3-0 önde.”

Pforzheimer Zeitung’daki yorum da aynı konuyu ele elıyor.

“Sosyal Demokrat Parti, Saar, Schleswig-Holstein ve şimdi de Kuzey Ren-Vestfalya eyaletlerinde seçimleri kaybetti. Tam da Kuzey Ren-Vestfalya’da. Uzmanlar tarafından ‘küçük federal seçimler’ olarak nitelendirilen ve Sosyal Demokratların kalesi sayılan eyalette. Büyük seçimlere yaklaşık dört ay kala artık Schulz etkisinin kaybolduğu kesin… Sosyal Demokrat Parti, Hannelore Kraft sayesinde Kuzey Ren-Vestfalya’da Hristiyan Demokrat Birlik'ten yüzde 14 daha fazla oy almıştı. O günler çok geride kaldı. Bu Sosyal Demokrat Parti açısından çok acı, ama mantıklı da. Zira Martin Schulz da, Hannelore Kraft gibi Düsseldorf, Dortmund veya Duisburg gibi kentlerdeki büyük eksiklikler karşısında birşey yapamıyor. Peki bu seçimler, federal meclis seçimleri açısından nasıl bir mesaj veriyor? Bunun için kahin olmaya gerek yok: Angela Merkel karşısında Martin Schulz’u ancak bir mucize kurtarabilir.”

Ulm merkezli Südwest Presse'de ise aynı konuya ilişkin şu satırları okuyoruz:

"Sosyal Demokrat Parti 2009 ve 2013 yıllarında olduğu gibi federal seçimlere aynı sorunlarla hazırlanıyor: İktidar seçeneği olmadan, yıpranmış bir aday ve sosyal demokrasinin savunması gereken fikirlerin eksikliği ile seçimlere giriyor. Önümüzdeki aylarda sadece zararın boyutları küçültülmeye çalışılacak. Bu eyalet seçimlerinin esas kazananı ise Başbakan Angela Merkel. Schleswig-Holstein eyaletinde olduğu gibi Kuzey Ren-Vestfalya'da da, seçmenler sadece eyalet parlamentosunu seçmedi, aynı zamanda tedirginlik yaratan siyasi tabloyu da oyladı. Bu sonuçlar, Merkel'in seçmenlerin çoğunun güvenini kazandığını açık bir şekilde gösteriyor.”

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