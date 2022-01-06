Nowitzki’nin forması Dallas’ta tavana asıldı

NBA takımlarından Dallas Mavericks’in ikon oyuncularından Dirk Nowitzki’nin 41 numaralı forması, Mavericks’in maçlarını oynadığı American Airlines Center’in tavanına asılarak emekli edildi.Almanya'nın yetiştirdiği en ünlü sporculardan, basketbol ikonu Dirk Nowitzki, 21 yıl formasını giydiği NBA takımı Dallas Mavericks tarafından forması tavana asılarak onore edildi. Böylece, başta NBA olmak üzere dünya çapında çok sayıda basketbol liginde uygulanan geleneğe göre Nowitzki'nin 41 numaralı forması emekli edilmiş oldu. Bu da, bundan böyle Mavericks takımında hiçbir oyuncunun bu sırt numarasını taşımayacağı anlamına geliyor. "41 Forever" başlığı altında, American Airlines Center'de düzenlenen törene, eşi Jessica Olsson ve çocukları Malaika, Max ve Morris ile katılan 43 yaşındaki Nowitzki, yaptığı konuşmada taraftarlara ve ailesine, kendine verdikleri destek için teşekkür etti. Dallas Mavericks – Golden State Warriors (99:82) karşılaşması öncesinde düzenlenen ve 20 dakika süren törende, 2011 yılında Nowitzki öncülüğünde NBA şampiyonu olan ve aralarında şu an Mavericks'in koçluğunu yapan Jason Kidd'in de olduğu Dallas ekibinin tüm oyuncuları hazır bulundu. Ayrıca törene NBA Başkanı Adam Silver ve Dallas Mavericks Kulüp Başkanı Mark Cuban da katıldı. En başarılı yabancı oyuncu NBA'de 14 kez Allstar seçilen Nowitzki, Dallas Mavericks tarihinin en fazla sayı atan, en çok maça çıkan, en çok ilk beşte başlayan, en fazla dakika alan, en çok ribaund toplayan, en fazla üç sayı ve serbest atış isabeti bulan ve en çok blok yapan oyuncusu konumunda bulunuyor. Nowitzki ayrıca, 21 yıllık kariyerinde attığı 31 bin 560 sayı ile, NBA'de en fazla sayı atan yabancı oyuncu unvanına sahip. Alman sporcu tüm oyuncular arasında ise attığı sayı açısından, Kerim Abdulcabbar, Karl Malone, LeBron James, Kobe Bryant ve Michael Jordan'ın ardından NBA tarihinin en başarılı 6. ismi. Dallas'ta halihazırda bir caddeye de adı verilen Dirk Nowitzki'nin, Mavericks'in maçlarını oynadığı American Airlines Center'in önüne yakında heykeli dikilecek. SID,dpa / ET,BK © Deutsche Welle Türkçe