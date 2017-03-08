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Spor

Nowitzki NBA tarihine geçti

Nowitzki, NBA'de 30 bin sayı barajına ulaşan 6. oyuncu oldu

08 Mart 2017 16:17

Dallas Mavericks'in Los Angeles Lakers'ı 122-111 yendiği maçta 25 sayı atan Nowitzki, NBA'de 30 bin sayı barajına ulaşan 6. oyuncu oldu.

NBA'e 3 maçla devam edildi. Mavericks, American Airlines Center'da ağırladığı Lakers'ı 122-111 mağlup ederek üst üste 3. olmak üzere 27. galibiyetini aldı.

Mavericks'in karşılaşmadaki en skorer ismi Dirk Nowitzki, attığı 25 sayıyla NBA kariyerinde 30 bin 5 sayıya ulaştı. Tecrübeli basketbolcu, Kerim Abdülcabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan ve Wilt Chamberlain'in ardından NBA'de 30 bin sayı barajını geçen 6. isim oldu.

Portland, Westbrook'un 58 sayısına rağmen galip

Portland Trail Blazers, Chesapeake Energy Arena'da konuk olduğu Oklahoma City Thunder'ı 126-121 yenerek art arda 3. olmak üzere 27. galibiyetini elde etti.

Batı Konferansı'nda 9. sırada yer alan Trail Blazers'ta Allen Crabbe 23, Damian Lillard 22, CJ McCollum 21 sayı üretti.

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