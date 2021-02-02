Novavax, Kanada’da Covid-19 aşısı üretecek

Kanada Başbakanı Justin Trudeau yaptığı açıklamada, Novavax ilaç şirketinin Kanada’da Covid-19 aşısı üretmesi için anlaşma yapıldığını aktardı.

Novavax, geçen hafta Covid-19 aşı adayının onaylanması için Kanada Sağlık Bakanlığına bağlı olan Health Canada'ya başvuruda bulunmuştu. Novavax aşısının Kanada’dan onay alması halinde aşı üretimi Montreal kentinde yapılacak. Aşının onaylanması halinde Başbakan Trudeau, ilaç şirketinin birkaç ay boyunca aşı üretemeyeceğini ifade etti.

Başbakan anlaşmayı, "ileriye doğru büyük bir adım" olarak nitelendirirken, aşının ülke çapındaki teslimatının aylar alabileceği düşünülüyor. Bunun nedeni olarak üretimin gerçekleşeceği yeni Ulusal Araştırma Konseyi Biyo-üretim tesisinin Temmuz ayına kadar tamamlanamayacak olmasından kaynaklanıyor.

Trudeau, yeni tesisin üretime başlamasıyla, ayda yaklaşık 2 milyon doz aşı üretileceğini belirterek, "Öngörülemezlik ve artan üretim talebinde bazı engeller olacağını biliyorduk. Bu yüzden mümkün olduğunca çok seçeneği güvence altına aldık. İşte bu yüzden aşı geliştirme ve Kanada’da üretime yatırım yaptık" dedi.Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Novavax ilaç şirketinin Kanada’da Covid-19 aşısı üretmesi için anlaşma yapıldığını açıkladı.

Kanada’da hükümet, Covid-19 aşısına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau yaptığı açıklamada, Novavax ilaç şirketinin Kanada’da Covid-19 aşısı üretmesi için anlaşma yapıldığını aktardı.

Onay alırsa Montreal'de aşı üretilecek

Novavax, geçen hafta Covid-19 aşı adayının onaylanması için Kanada Sağlık Bakanlığına bağlı olan Health Canada'ya başvuruda bulunmuştu. Novavax aşısının Kanada’dan onay alması halinde aşı üretimi Montreal kentinde yapılacak. Aşının onaylanması halinde Başbakan Trudeau, ilaç şirketinin birkaç ay boyunca aşı üretemeyeceğini ifade etti.

"İleriye doğru büyük bir adım"

Başbakan anlaşmayı, "ileriye doğru büyük bir adım" olarak nitelendirirken, aşının ülke çapındaki teslimatının aylar alabileceği düşünülüyor. Bunun nedeni olarak üretimin gerçekleşeceği yeni Ulusal Araştırma Konseyi Biyo-üretim tesisinin Temmuz ayına kadar tamamlanamayacak olmasında kaynaklanıyor.

Trudeau, yeni tesisin üretime başlamasıyla, ayda yaklaşık 2 milyon doz aşı üretileceğini belirterek, "Öngörülemezlik ve artan üretim talebinde bazı engeller olacağını biliyorduk. Bu yüzden mümkün olduğunca çok seçeneği güvence altına aldık. İşte bu yüzden aşı geliştirme ve Kanada’da üretime yatırım yaptık" dedi. (İHA)