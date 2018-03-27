T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Novartis ortaklık hisselerini GSK'ya 13 milyar dolara satıyor

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Mart (DHA) – Novartis, GlaxoSmithKline (GSK) ile kurduğu tüketici sağlığı ortak şirketindeki yüzde 36

27 Mart 2018 14:03

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Mart (DHA) – Novartis, GlaxoSmithKline (GSK) ile kurduğu tüketici sağlığı ortak şirketindeki yüzde 36.5 hissesinin tamamını İngiliz rakibine 13 milyar dolara satacağını duyurdu.

Financial Times’da yer alan habere göre, İsviçreli ilaç üreticisinin yeni CEO’su Vas Narasimhan, yaptığı açıklamada şirketin kendi ana faaliyet alanlarına odaklanacağını vurgulayarak şunları söyledi:

\"GSK ile kurduğumuz tüketici sağlığı joint venture şirketimiz iyi bir performans gösterse de, şu anda Novartis’in ana faaliyet alanında olmayan bir varlığı elden çıkartması için doğru bir zaman. Bu dijitalin ve verinin gücüyle lider bir ilaç şirketi inşa etmeye devam ettiğimiz bir dönemde, bizim ana faaliyetimize sermaye aktarma yetkinliğimizi güçlendirecek, hissedar getirilerini destekleyecek ve şirketin kendi stratejisine uygun alımlar için değer yaratacak.\"

Daha önce ilaç geliştirmenin başında olan Narasimhan Şubat ayında İsviçre merkezli ilaç üreticisinin CEO koltuğuna gelmişti.

Novartis daha önce de performansı iyi olmayan Alcon göz bakım birimini spin off ile ayıracağını açıklamış, 25 milyar dolardan fazla değeri olduğu öngörülen Alcon’un spin off’u 2019’a ertelenmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilal SarıMart DHANovartis GlaxoSmithKline GSKFinancial TimesdaCEOsu Vas NarasimhanNovartisinBuNarasimhanCEONovartisAlconAlconun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24