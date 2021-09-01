Novartis Grup Türkiye, 2025'e kadar karbon ayak izini yüzde 24 azaltmayı hedefliyor

Novartis Grup Türkiye “Solar Panel Elektrik Üretim Projesi” kapsamında Kurtköy ve Gebze'deki üretim tesislerindeki her iki fabrikaya da kurduğu güneş panelleriyle Kurtköy üretim tesisinde yıllık minimum 2 milyon 222 bin 540 kWh, Gebze üretim tesisindeyse yıllık minimum 901 bin 190 kWh elektrik üretimi yapacak.

Novartis, Söz konusu yenilebilir enerji çalışmalarıyla 2025’e kadar her iki fabrikada karbon ayak izini yaklaşık yüzde 24 azaltmayı hedefliyor.

Novartis Teknik Operasyonlar Kurtköy Fabrika Direktörü Filiz Gündoğmuş, yaptığı değerlendirmede şöyle dedi:

“2025’e kadar enerji tüketimimizi yüzde 17, su tüketimimizi yüzde 38 ve karbon ayak izimizi yüzde 24 azaltmayı hedefliyoruz. Elektrik tüketimini azaltma yönünde geliştirdiğimiz ‘Led Aydınlatma Projesi’ ile karbon ayak izimizi 120 ton azaltmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda Kurtköy fabrikamıza kuracağımız kojenerasyon tesisi sayesinde karbon ayak izimizi 2080 ton azaltmayı amaçlıyoruz”