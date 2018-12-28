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Ekonomi

Novak OPEC+'dan tam işbirliği bekliyor

İstanbul, 28 Aralık (DHA) – Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) kalıcı bir OPEC+ işbirliğini gözden geçirdiğini açıkladı

28 Aralık 2018 12:08

İstanbul, 28 Aralık (DHA) – Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) kalıcı bir OPEC+ işbirliğini gözden geçirdiğini açıkladı.
Ria Novosti’de yer alan habere göre, Novak OPEC\'in kalıcı bir OPEC + işbirliğine ilişkin bir sözleşme hazırladığını söyledi. OPEC + anlaşmasının petrol piyasası üzerindeki etkilerine değinen Novak, etkilerin gelecek yılın Ocak ve Şubat aylarında görülebileceğini belirtti.
Novak, Çarşamba günü OPEC üyeleri ve diğer petrol üreticileri arasında yapılan üretim anlaşması imzalanmasından bu yana Rusya\'nın 120 milyar doların üzerinde ilave gelir elde ettiğini söylemişti.

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