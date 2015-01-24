Novak Djokovic set vermeden ilerliyor

Dünya 1 numarası Novak Djokovic, 31 numaralı seri başı İspanyol rakibi Fernando Verdasco önünde ilk sette zorlandı. Tie-break'e giden setin son oyununu 10'a 8 kazanabilen dünya 1 numarası, öne geçti.

Djokovic, tüm servislerine tutunup bir servis kırdığı ikinci seti 6/3 kazandı.



2008, 2011, 2012 ve 2013'ten sonra Avustralya Açık'ta beşinci şampiyonluğunu arayan Sırp tenisçi, üçüncü seti de 6/4 aldı ve 2 saat 20 dakikalık mücadeleden galip ayrıldı.

Novak Djokovic, dördüncü turda, 19 numaralı seri başı John Isner'ı eleyen Lüksemburglu Gilles Müller ile karşılaşacak.



Son şampiyon Stanislas Wawrinka da Fin rakibi Jarkko Nieminen'e set vermedi. 4 numaralı seri başı İsviçreli raket, 6/4, 6/2, 6/4'lük setlerle adını dördüncü tura yazdırdı.

Kvitova elendi, Williams kardeşler turladı

Tek kadınlarda ise 4 numaralı seri başı Petra Kvitova, 35 numaradaki ABD'li rakibi Madison Keys'ten set alamadı.

19 yaşındaki Madison Keys, Wimbledon şampiyonunu 6/4 ve 7/5'lik setlerle saf dışı bıraktı.



Serena ve Venus Williams kardeşler ise beş yıl sonra ilk defa Avustralya Açık'ta birlikte dördüncü tur gördü.



1 numaralı seri başı Serena Williams, üçüncü turda 26 numaralı seri başı Elina Svitolina'yı geriden gelerek yendi.



Beş Avustralya Açık şampiyonluğu bulunan Serena, ilk seti 6/4 kaybetse de sonraki setleri 6/2 ve 6/0'lık skorlarla kazandı ve dördüncü turda 24 numaralı seri başı Garbine Muguruza ile eşleşti.



2003 finalisti, 18 numaralı seri başı Venus Williams da İtalyan Camila Giorgi'yi üç sette yendi.



Venus Williams'ın rakibi, 6 numaralı seri başı Agnieszka Radwanska olacak.

