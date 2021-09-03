Novak Djokovic, Amerika Açık'ta 3. tura yükseldi

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda erkeklerin 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic ve kadınların 4 numaralı seribaşı Karolina Pliskova 3. tura yükseldi.

New York kentinde düzenlenen sezonun son grand slam turnuvasının 4. gün maçları tamamlandı.

Tek erkeklerde turnuvayı 3 kez kazanan Djokovic, klasmanın 121. basamağındaki Tallon Griekspoor'u 6-2, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup ederek tur atladı.

Wimbledon finalisti Matteo Berrettini (6 numaralı seribaşı), Corentin Moutet'yi 3-1 (7-6, 4-6, 6-4, 6-3), Denis Shapovalov (7), Roberto Carballes'i 3-0 (7-6, 6-3, 6-0), Jannik Sinner (13) de Zachary Svajda'yı 3-1 (6-3, 7-6, 6-7, 6-4) yenerek adını 3. tura yazdırdı.

Kadınlarda favoriler fire vermedi

Tek kadınlarda 2016 finalisti Karolina Pliskova (4), dünya 75 numarası Amanda Anisimova ile karşılaştığı 2. tur maçında zor anlar yaşasa da korttan 2-1 (7-5, 6-7, 7-6) galip ayrılmayı başardı.

2019 şampiyonu Bianca Andreescu (6), Lauren Davis'i, 2016 şampiyonu Angelique Kerber (16) de Anhelina Kalinina'yı 2-0 ile geçerek yoluna devam etti.

Fransa Açık finalisti Anastasia Pavlyuchenkova (14) ise Anna Karolina Schmiedlova'yı 2-1'lik skorla eleyerek 3. tur biletini aldı.