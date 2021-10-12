Nouriel Roubini'den Fed ve stagflasyon tahmini

2008 finansal krizini tahmin etmesiyle bilinen ünlü ekonomist Nouriel Roubini, Bloomberg'e verdiği söyleşide Fed politikaları ve stagflasyon konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Roubini, Fed’in, eğer büyüme yavaşlarsa ve piyasalarda 2018’in dördüncü çeyreğindeki gibi bir satış dalgası gelirse, para politikasını sıkılaştırmasının zorlaşacağını söyledi.



Roubini Macro Associates’in Başkan ve CEO’su Roubini, Bloomberg TV’ye yaptığı değerlendirmede, “Korkacaklar. Varlık alımlarının azaltılmasının tamamlanmasını veya faizleri artırmayı erteleyecekler” dedi.



Roubini, enflasyon hızlanırken büyümenin yavaşladığı durumu işaret eden stagflasyonun “birkaç çeyrek” daha sürmeye hazırlandığını ve ABD’nin çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin gelecek yıl yüzde 3 seviyesinin üzerinde kalacağını belirtti.

Enflasyon ekonomik büyümeye zarar veriyor

Enflasyonun, petrol, kömür ve doğalgaz maliyetlerindeki yükselişlerle birlikte artmaya devam edeceğine ilişkin endişelerin fiyat baskılarının güçlenmesine yol açtığını söyleyen Roubini, tedarik zinciri aksaklıklarının ve işgücü darlığının çekirdek ve manşet enflasyonda önemli bir artışı tetiklediğini ve aynı zamanda ekonomik büyümeye zarar verdiğini sözlerine ekledi.