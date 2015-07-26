Nouma: O anın yaşanmaması için maçtan önce elimi keserdim!

Türkiye'de Beşiktaş'la efsaneleşen, futbolu bıraktıktan sonra katıldığı reality showlarla gündeme gelen ve Survivor'la televizyon dünyasında adından sıkça söz ettiren Pascal Nouma, hayatındaki en büyük pişmanlığını anlattı. Pascal, Fenerbahçe ile oynanan derbi maçında attığı gol sonrası elini şortunun içine sokarak sergilediği gol sevinci için "En büyük pişmanlığım, o tombala hareketi. O anın yaşanmaması için maçtan önce elimi keserdim!" dedi.

Hürriyet'ten Hakan Gence'nin sorularını yanıtlayan (26 Temmuz 2015) Nouma'nın açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

Altı aylık bir bebeğiniz var. Kimi bebeğinizin annesiyle evli olduğunuzu, kimi boşandığınızı, kimi bir sevgiliniz olduğunu söylüyor. Nedir işin aslı?

Hayatımda bir kere evlendim. O da büyük kızımın annesiyle. Ve boşandık.

Peki oğlunuz ve altı aylık kızınız Elma’nın annesiyle?

Hiç evlenmedik.

Neden?

Herkesin görüşüne saygılıyım ama Fransa’da evlenmeniz gerekmiyor. O benim kız arkadaşımdı. Önce bir oğlumuz oldu, şimdi sekiz yaşında, adı Noah. Sonra aramızdakiaşk bitti. Ama arkadaşlığımız devam etti. Fransa’ya gittiğimde aynı evde kalıyoruz, oğlumla vakit geçiriyorum.

Kafam karıştı. O zaman neden ikinci bebeği yaptınız?

Olivia oğlumuza çok düşkün. O da kardeş istiyordu. Olivia da benden sonra hiç kimseyle birlikte olmadı. Bu yüzden kardeşinin benden ve öz kardeşi olmasını istedi.

Oğluma 'baban gibi olma' derim

Aranızda cinsel ilişki var mıydı?

Hayır yoktu. Dediğim gibi o benim oğlumun annesi ve arkadaşım.

E peki bu teklifi alınca ne hissettiniz?

Oğlum bir kardeş çok istiyordu ve ona hediye vermiş olacaktım. Oturup nasıl olabilir diye konuştuk. Fransa’ya tatile gittim ve ortam öylece gelişti. Sonuçta Olivia son çocuğumuza hamile kaldı. Şimdi oğlumun annesinden iki güzel çocuğum var.

Bir aşk çocuğu olarak dünyaya gelmek var, bir de anlaşmalı olarak. Elma bir anlaşmayla doğuyor. Büyüdüğünde ona bu durumu nasıl anlatacaksınız?

“O zaman ki şartlar böyleydi” derim. Benim annem ve babam ben yedi yaşımdayken ayrıldı. Beş seneye yakın annemi görmedim. Belki de bu beni daha güçlü yaptı. Ayrıca anne ve babam şimdi birlikte yaşıyor. Yaşam böyle bir şey.

“Benim çocuklarım bunları yaşamasın” demediniz mi?

Öyle kararlar almadım. Hayat sana ne gösterirse öyle oluyor.

Şimdi aranızda cinsellik var mı?

Hayır yok. Olivia ile ayrı yaşıyoruz ama birbirimizi daha çok seviyor ve saygı gösteriyoruz. O çocuklarımıza çok iyi bakıyor. Böyle bir kadına nasıl saygı duymam? Benim ailem de Olivia’yı çok seviyor ve aile ilişkileri devam ediyor.

Neden bebeğinize Elma adını verdiniz?

Türk ismi koymak istiyorduk. Ben ‘Elma’ olsun istedim. Meğer hamileyken o da günde 10-15 elma yiyormuş. Bir diğer adı da Jena bu ismi de abisi koydu.

Şimdi bir kız arkadaşınız var. O bu duruma nasıl yaklaştı?

Bu kararı verdiğimizde şimdiki kız arkadaşımla birlikte değildik. Sonuçta dünyaya bir bebeğim geldi ve ondan saklayamazdım. Doğruyu anlattım. Her şeyin farkında.

Peki çocuklarınızın annesi başkasıyla evlenebilir mi?

Öyle bir şey olacağını sanmam ama olabilir. Bu onun hayatı ne diyebilirim.

Oğlunuz futbolcu olursa ona ne nasihat edersiniz?

“Baban gibi olma” derim!

'En büyük pişmanlığım tombala hareketi'

Çok pozitifsin ama seni sahalardan agresif olarak tanıyoruz. Değiştiniz mi?

Evet. Eskiden düşünmeden hareket eder ve sinirime hâkim olamazdım. Önce tepki verirdim. Sonra “yaptığım yanlış oldu” derdim. Şimdi önce düşünüyor sonra hareket ediyorum. Ve kavga istemiyorum.

Sizi ne çileden çıkarıyor?

Adaletsizlik. Bir de etraftaki arkadaşlarıma ya da kadınlara kötü davranılması.

Futbol kariyerinizde yaşadığınız en büyük pişmanlık neydi?

Tombala hareketi.

O güne geri dönseniz yapmaz mıydınız?

O anın yaşanmaması için maçtan önce elimi keserdim!

Hâlâ suçluluk mu duyuyorsunuz?

Evet aradan yıllar geçti ama hâlâ suçlu hissediyorum. O hareket benim futbola bakışımı bitirdi. Yedi ay ceza aldım. Depresyona girdim. Aklım hep Beşiktaş’taydı. Uzun süre depresyonu atlatamadım. Bir kulübe tekrar dönmek büyük olaydır. Bunu sağlamışken yaşadıklarım beni mental olarak bitirdi. Şu an odağım oğlumun iyi bir futbolcu olup Beşiktaş’ta oynaması.

Pascal Nouma'nın spor tarihine not düşen tartışma yaratan o gol sevinci şöyle:

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