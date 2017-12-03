Nouma Galatasaray'dan özür dileyecek

Galatasaray'ın Beşiktaş'a 3-0 kaybettiği derbinin ardından sarı kırmızılılara yönelik Fransız televizyonuna yaptığı el hareketi nedeniyle tepki çeken Pascal Nouma'nın özür dileyeceği belirtildi.

Karşılaşmanın maç önünde, gazeteci Alexandre Ruiz'e maç ile ilgili görüşlerini anlatan Nouma ile Fransız spiker arasında yaşanan diyalogta, spiker Nouma'dan Galatasaray taraftarlarına el hareketi yapmasını istedi. Spikerin hareketin ne manaya geldiği sorusuna ise Nouma, "Sizi si...z" demek olduğunu anlattı.

Eski Beşiktaşlı futbolcunun bu görüntüleri sosyal medyada kısa zamanda yayıldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar bu olaya büyük tepki gösterdiler.

Pascal Nouma'nın bu hareketlerinden ötürü Galatasaray camiasından özür dileyeceği kaydedildi.