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Spor

Nouma Galatasaray'dan özür dileyecek

Sarı-kırmızılı taraftarlar bu olaya büyük tepki göstermişti

03 Aralık 2017 20:29

Galatasaray'ın Beşiktaş'a 3-0 kaybettiği derbinin ardından sarı kırmızılılara yönelik Fransız televizyonuna yaptığı el hareketi nedeniyle tepki çeken Pascal Nouma'nın özür dileyeceği belirtildi.

Karşılaşmanın maç önünde, gazeteci Alexandre Ruiz'e maç ile ilgili görüşlerini anlatan Nouma ile  Fransız spiker arasında yaşanan diyalogta, spiker Nouma'dan Galatasaray taraftarlarına el hareketi yapmasını istedi. Spikerin hareketin ne manaya geldiği sorusuna ise Nouma, "Sizi si...z" demek olduğunu anlattı.

Eski Beşiktaşlı futbolcunun bu görüntüleri sosyal medyada kısa zamanda yayıldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar bu olaya büyük tepki gösterdiler.

Pascal Nouma'nın bu hareketlerinden ötürü Galatasaray camiasından özür dileyeceği kaydedildi.

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Pascal Noumaözürtaraftarel hareketiGalatasaray

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