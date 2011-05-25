T24 LogoT24 Logo
Magazin

Nouma: Evet, sünnet oldum

"Survivor Ünlüler-Gönüllüler" yarışmasından Nihat Doğan'la yaşadığı tartışmadan dolayı elenen Pascal Nouma, katıldığı bir kutlamada gör&uu

25 Mayıs 2011 03:00

T24 - "Survivor Ünlüler-Gönüllüler" yarışmasından Nihat Doğan'la yaşadığı tartışmadan dolayı elenen Pascal Nouma, katıldığı bir kutlamada görüntülendi.


 
Pascal Nouma artık yarışmayı izlemiyor... "Pascal artık İstanbul'da, Survivor meselesi kapandı" diyen Nouma, yarışmadan elendiği için sitem etti.







Sünnet iddiası

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir televizyon programında cemiyet yazarı Bekir Saçar, Pascal Nouma ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atmıştı. Sohbet esnasında Nouma'nın sünnet olduğunu açıkladığını ve hatta pantolonunu indirip gösterdiğini iddia eden Bekir Saçar'a sinirlenen Pascal Nouma basın aracılığıyla bu iddiayı yalanlamıştı.

Ayakligazete.com'un haberine göre, kendisine sünnet olup olmadığı tekrar soruldu; Nouma'nın cevabı ise şu şekilde oldu:

"Evet Pascal Nouma sünnet, çocuğumda sünnet."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24