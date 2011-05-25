Nouma: Evet, sünnet oldum

T24 - "Survivor Ünlüler-Gönüllüler" yarışmasından Nihat Doğan'la yaşadığı tartışmadan dolayı elenen Pascal Nouma, katıldığı bir kutlamada görüntülendi.







Pascal Nouma artık yarışmayı izlemiyor... "Pascal artık İstanbul'da, Survivor meselesi kapandı" diyen Nouma, yarışmadan elendiği için sitem etti.













Sünnet iddiası

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir televizyon programında cemiyet yazarı Bekir Saçar, Pascal Nouma ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atmıştı. Sohbet esnasında Nouma'nın sünnet olduğunu açıkladığını ve hatta pantolonunu indirip gösterdiğini iddia eden Bekir Saçar'a sinirlenen Pascal Nouma basın aracılığıyla bu iddiayı yalanlamıştı.

Ayakligazete.com'un haberine göre, kendisine sünnet olup olmadığı tekrar soruldu; Nouma'nın cevabı ise şu şekilde oldu:

"Evet Pascal Nouma sünnet, çocuğumda sünnet."



