Nou Camp düğünlere açılıyor

T24 - Barcelona, Nou Camp Stadı'nı düğün törenlerine açıyor. Katalan taraftarlar bundan sonra düğünlerini, Nou Camp'ta yapabilecekler.

Ülkede yaşanan ekonomik krizden etkilenen ve bu nedenle gelir artırıcı faaliyetlere yönelen Barcelona Kulübü, La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri için adeta cehenneme çevirdiği stadını, evlilik törenlerine açma kararı aldı. Bu girişimin, milyonlarca taraftarı olan Barça'ya çok önemli bir gelir kapısı açacağı bildirildi.

Stadın düğün törenlerine açılma kararı alındığı ilk gün yüzlerce taraftar kulübe akın etti. Barcelona taraftarları düğün tarihi alabilmek için kulübe başvurdu.



Düğün başına 20-60 bin euro

Katalan kulübü statta yapılacak düğünleri iki kategoriye ayırdı. Taraftarlar mütevazı bir düğün için 20 bin euro, görkemli bir tören için 60 bin euro ödeyecek. Barçalılar isterlerse ekstra ödeme yaparak, düğünlerine bir yıldız futbolcuyu da davet edebilecekler. Düğüne davetli kişilerin tıpkı maça girer gibi Nou Camp'taki düğüne katılmak için giriş ücreti ödeyecekleri öğrenildi. Rakamın yaklaşık 40 euro olacağı kaydedildi.

Düğünü yapan çift isterlerse bütün davetlilere Barcelona taraftar forması da giydirebilecek. Bu formalar tanesi 70 eurodan satılacak.

Bu arada tüm dünyada taraftarları olan Barcelona'ya, ülke dışından da düğün için taleplerin beklendiği vurgulandı.



