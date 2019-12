'Notre Dame'ın Kamburu'na yoğun ilgi

T24 - ''Bale pabuçları'', yeni sanat sezonuna Victor Hugo'nun ölümsüz eserinden bale sahnesine uyarlanan ''Notre Dame'ın Kamburu'' ile başladı.





Geçen sezon da kapalı gişe oynayan yapıtın 3 temsilinin biletleri satışa çıktığı 15 dakika içerisinde tamamen tükendi.





Orijinal ismi ''Notre Dame de Paris'' olan ölümsüz klasik ''Notre Dame'ın Kamburu'' ile perdeleri açan Ankara Devlet Opera ve Balesi, Fransa'nın krallık döneminin karanlık günlerinde Victor Hugo tarafından kaleme alınan klasik yapıtla yeni sezonu karşıladı.





Romanın başkahramanı olan ve çingeneler tarafından katedrale bırakılan Quasimodo'nun dramı, belki de işlenmesinin en zor olduğu mekanda, bale sahnesinde sanatçı Serhat Güdül tarafından canlandırılıyor.





Vücut özürü nedeniyle yürümesi bile olanaksız olan Quasimodo'ya can veren sanatçı, yıllardır başarıyla sürdürdüğü ve dik bir duruş gerektiren bale sanatını bu kez her zamankinin aksine iki büklüm, sırtında dev kambur, yüzünde ağır bir makyaj ve yutkunmasını bile zorlaştıran takma dişlerle icra ediyor.





Esmeralda'nın aşkı uğruna Victor Hugo'nun ölümsüz eseri, Claude Frollo adlı papazın katedralin önünde bir bebek bulmasıyla başlıyor.





Bugüne kadar çok sayıda müzikale de esin kaynağı olan eserin konusu şu şekilde gelişiyor:





''Papaz Frollo, bulduğu bebeğe çok çirkin olduğundan, Fransızca'da 'eksik, tamamlanmamış' anlamına gelen 'Quasimodo' ismini verir. Yaşı ilerledikçe Quasimodo katedralde zangoçluk görevini alır. Bir süre sonra zilin sesi nedeniyle sağır olur. Günün birinde Esmeralda adında çok güzel bir kızla tanışır. Kız küçükken çingeneler tarafından ailesinden kaçırılmış ve yerine Quasimodo bırakılmıştır.





Quasimodo'nun ona aşık olmasıyla olaylar karışır. Çünkü Frollo da Esmeralda'ya bu tür duygular beslemektedir. Esmeralda ise özgür ruhlu ve çapkın bir şair olan Gringoire ile -onun hayatını kurtarmak için- evlenmiştir. Esmeralda'nın kalbini ise soylu ve zengin bir ailenin kızıyla nişanlı olan yakışıklı subay Phoebus çalmıştır. Frollo karşılıksız aşkı yüzünden duyduğu kini sonucu Esmeralda ve Phoenus'un buluştuğu bir gece Esmeralda'nın bıçağıyla onu yaralar ve suç kıza kalır. Başta Phoebus olmak üzere herkes büyücü olduğunu ve parada gözü olduğundan yaptığını düşünür. Çingene dostları ve Quasimodo tarafından hapsedildiği zindandan kaçırılan Esmeralda, Phoebus komutanlığındaki askerlerin çingenelerin sokağını basmasıyla yakalanır ve asılır. Her şeyi Frollo'nun kurduğunu anlayan Quasimodo ise Esmeralda'nın asılması üzerine Frollo'yu kilisenin merdivenlerinden iterek öldürür.''