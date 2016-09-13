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BBC Türkçe

Notre Dame saldırı girişimi: Üç kadın gözaltında

Fransa'da savcılar, başkent Paris'teki Notre Dame Katedrali'ne yönelik saldırı girişimi araştırmasında üç kadını resmi soruşturma altına aldı.

13 Eylül 2016 10:03

Fransa'da savcılar, başkent Paris'teki Notre Dame Katedrali'ne yönelik saldırı girişimi araştırmasında üç kadını resmi soruşturma altına aldı.

19 yaşındaki Ines Madani, 23 yaşındaki Sara Hevouet ve 39 yaşındaki Amel Sakaou'nun terörle mücadele savcılarına ifade verdiği açıklandı.

29 yaşındaki Ornella G adlı bir diğer kadın da daha önce soruşturulmaya başlanmıştı.

4 Eylül'de plakaları çıkartılmış ve dörtlüleri yanar halde bulunan otomobili polis hemen aramıştı.

Fransız makamlarının saldırı girişiminin Paris'teki bir tren istasyonu ya da polisi hedeflediğine inandığı belirtiliyor.

Le Parisen gazetesi kadınların Suriye'deki IŞİD militanları tarafından yönlendirildiğine inanıldığını bildirdi.

Notre Dame Katedrali Paris'teki en gözde turistik mekanlardan biri.

Üç kadının geçen Perşembe günü Paris'in güneyindeki Essonne bölgesinde gözaltına alındığı açıklandı.

Polisin operasyonu sırasında Sara Hervouet'in bir polisi bıçakladığı, Madani'nin de bir başka polise saldırması sonucu bacağından vurulduğu bildirildi.

Polis Madani'nin cüzdanında IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'ye elle yazılmış bir bağlılık bildirisi bulunduğunu söyledi.

Fransız medyası Sarah Hervouet'in, geçen Haziran'da Paris yakınlarında bir polis ve eşini öldüren Larossi Abballa ve yaşlı bir rahibi öldüren iki kişiden biri olan Adel Kermiche'yle ilişkisi olduğunu yazdı.

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