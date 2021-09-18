Notre Dame Katedrali'nin restorasyon çalışmalarının başlatılmasına izin verildi

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Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali'nin onarım hazırlıkları tamamlandı. Katedralde çıkan yangının çatı katını tahrip etmesinden iki yıl sonra, restorasyon çalışmalarının başlatılmasına izin verildi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Nisan 2019'daki yangından kısa bir süre sonra, geçmişi 12. yüzyıla uzanan katedralin restore edileceğini söyledi.
Macron, katedralin, Fransa'nın Olimpiyatlar'a ev sahipliği yapacağı 2024 yılına kadar ibadet için açılacağı sözünü verdi.
Çalışmaya öncülük eden devlet kurumu, Macron'un katedralin yeniden açılamasını hedeflediği tarihin, zor bir ihtimal olmadığını aktardı.
Restorasyon çalışmalarının, ihale sürecinin ardından önümüzdeki aylarda başlaması bekleniyor.