-'NOTRE DAME DE SİON ÖDÜLÜ' YALÇIN TOSUN'A İSTANBUL (A.A) - 27.05.2011 - 2011 Notre Dame de Sion Edebiyat Ödülü, ''Anne, Baba ve Diğer Ölümcül Şeyler'' adlı kitabıyla Yalçın Tosun'a verildi. Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'nin, Beyoğlu'ndaki Fransız Sarayı'nda düzenlediği törende Tosun, ödülünü Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Herve Magro'nun elinden aldı. Yazar, gazeteci ve Notre Dame de Sion mezunlarından oluşan dokuz kişilik jüri, kararında, ''Yalçın Tosun, 'Anne, Baba ve Diğer Ölümcül Şeyler' kitabında öyküye yeni bir ruh getirmiştir. 'Kendi geçmişin kadar tehlikeli bir şey yoktur' sözleriyle başlayan eserde anne, baba, kardeşler ve arkadaşlar etrafında örülmüş, karşılıksız aşk, nefret, özlemler, tutkular, suçluluk duyguları ve insana ait ne varsa kısa ama bir iğne oyası inceliğinde dokunarak anlatılmıştır'' denildi. Ödülü aldıktan sonra bir konuşma yapan Tosun, kitabının on altı kısa öyküden oluştuğunu belirterek, edebiyatta kendisi için sözcüklerden çok sessizliğin önem taşıdığını, bazen sessizliğin sözcüklerden daha etkili olduğunu söyledi. Bazen tek bir bakış ve hareketin yüzlerce sözcükten daha değerli olabileceğini vurgulayan Tosun, şöyle devam etti: ''Sözcüklerden geçerek kurduğum öykülerimde hep, binlerce anlam yüklenebilecek hareketlerin de yardımıyla okurun zihninde gerçek, büyük, beyaz ve parlak boşluklar yaratmanın yolunu aradım. Böylece anlattığım kısacık öyküler bittiğinde başlayacak yeni öykü artık okurun da öyküsü olacaktı ve bilerek anlatmadığım her şeyi, o şefkatle büyüttüğüm boşlukta okurla birlikte yaratacaktık. İşte bu öyküleri, biraz da okurla aramızda susarak büyüteceğimiz yeni bir dili kurmak için bir adım olsun diye yazdım.'' Öykülerinde, çocukluğunda babasının anlattığı masallardan etkilendiğini ifade eden Tosun, ödül alan kitabına katkılarından dolayı babasına teşekkür etti. Törende, ''Aksak Ritim'' adlı kitabıyla mansiyona değer görülen Gaye Boralıoğlu da ödülün kendisi için edebiyat yolculuğunun önemli bir durağı olduğunu ifade etti. Jüri başkanı Tomris Alpay ise Notre Dame de Sion Edebiyat Ödülü'nün altı yüz yıllık kültürel geçmişe dayandığını belirterek, Fransa ve Türkiye arasında kültürel bağ oluşturduğunu söyledi. Notre Dame de Sion Edebiyat Ödülü, bir yıl Türkçe yazılmış bir esere, ertesi yıl da Fransızca yazılıp Türkçe'ye çevrilmiş bir esere veriliyor. Ödüllendirilen edebi eserler roman, öykü ya da denemeler arasından seçiliyor. Eserin ödüllerin verildiği ilkbahar aylarından iki yıl önce yazılmış ya da çevrilmiş olması gerekiyor.