Nothing Hill Karnavalı 2017 ikinci gününde sürüyor

Celal Sönmez, Londra, 28 Ağustos, (DHA)- Londra Notting Hill Karnavalı Yatırım Vakfı tarafından düzenlenen, Avrupa’nın en büyük sokak festivali Notting Hill Karnavalı ikinci gününde de devam ediyor. Dün çocuklar ve ailelerinin farklı kostümlerle geçiş yaptığı karnavalda bugün yetişkinler gösterilerine devam ediyor. Karnaval, Kennsington ve Westminister Hill City belediyeleri ve polis teşkilatının koordinesi ile London Nothinghill Carnival Enterprises Trust tarafından düzenleniyor. Karrnaval Nothing Hill Gate, Landbroke Grove ve Westbourne Park semtlerinde, Great Western Road’da renkli görüntülerle devam ediyor.

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Ülke bayraklarıyla dans edenler

Farklı kıyafetlerle eğlenen insanlar