Noterlik Bilgi Sistemi çöktü, ülke genelinde ikinci el araç alım-satımı durdu

Noterlik Bilgi Sistemi’nde devam eden teknik bir arıza nedeniyle Türkiye genelindeki tüm noterlerde araç alım-satımları durdu. Noterlerde işlem yapılamazken, vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı ve araç muayene istasyonları ile birlikte çalışan sistemin Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı POLNET tarafında yaşanan teknik bir arızadan kaynaklandığı belirtilirken, sorunun ne zaman giderileceği henüz netlik kazanmadı.

Hürriyet'ten Mert Gökhan Koç'un haberine göre, Türkiye Noterler Birliği Genel Sekreteri Ayhan Tosun, “Araç satış sistemi 2-3 taraflı çalışıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı ve araç muayene istasyonlarına bağlı bir sistem. Bu sistemin Emniyet Genel Müdürlüğü POL-NET kısmında bir sıkıntı var, giderilmeye çalışılıyor. Arada sırada olan bir arıza, büyük bir şey değil bazen yaşanabiliyor. Sabah saatlerinden beri aksaklık devam ediyor. Kısa süre içerisinde giderilmeye çalışılacak” açıklamasını yaptı.

Türkiye Noterler Birliği'nden açıklama

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Türkiye Noterler Birliği, sıkıntının genel sistemde meydana gelen bir teknik arızadan kaynaklandığını ve zaman zaman yaşanabildiğini belirtti.İkinci el araç satış işlemleri dışında tüm noter işlemlerinin sorunsuz olarak yerine getirildiğini belirten Türkiye Noterler Birliği, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"Bu sabah saatlerinden itibaren ikinci el araç satış işlemlerinde genel sistemdeki teknik bir arıza nedeniyle çeşitli yavaşlamalar meydana gelmiştir.

"Noterliklerde gerçekleştirilen ikinci el araç satış işlemleri, Noterlik Bilgi Sistemi, Emniyet Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Araç Muayene İstasyonları gibi birbirine bağlı çoklu sistemler üzerinden gerçekleştirilmektedir. Bu sistemlerin birbirine bağlanmasıyla gerçekleştirilen işlemlerde zaman zaman geçici teknik sorunlar yaşanabilmektedir.

"Türkiye genelinde tüm noterlerin bağlı olduğu Noterlik Bilgi Sisteminde herhangi bir sorun bulunmadığı gibi ikinci el araç satış işlemleri dışında tüm noter işlemleri sorunsuz olarak yerine getirilmiştir."