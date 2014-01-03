Noterlerin sistemi kilitlendi, işlemler yapılamadı

Türkiye'deki noterlerin kullandığı Noterlik Bilgi Sistemi çöktü. Aynı zamanda Gelir İdaresi ile birlikte çalışan sistemin çökmesi nedeniyle noterlerdeki tüm işlemler de durdu. Öğle saatlerinden bu yana noterlerde işlem yapılamazken, vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Sistemin ne zaman düzeleceğini bilmeyen noter çalışanları, işlem yaptırmak için gelmek isteyenleri de boşuna gelmemeleri yönünde uyardı. Noterlerde öğleden sonra çöken bilgi sistemi saat 17:00 olan mesai saati sonuna kadar düzelmedi.

İşlemleri için noterlere giden vatandaşlar bugün kötü bir sürprizle kaşılaştı. Sabah saatlerinden itibaren Noter Bilgi Sistemi'nde yaşanan sorun nedeniyle noterlerde işlemler durma noktasına geldi. 17. Noter'den bir yetkili, sabah saatlerinden bu yana araç satışı, vekalet verme gibi sorgulama gerektiren işlemleri yapamadıklarını, İçişleri Bakanlığı'nın kendilerine sağladığı nüfus kayıtları ya da Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Araç ve Sürücü Bilgi Sistemi'ne ulaşamadıklarını belirtti. Sorgulama gerektirmeyen işlemlerin yapılabildiğini sözlerine ekledi. Eyüp 1. Noter yetkilisi ise sabah saatlerinde çok az işlem yapabildiklerini ifade etti.

Türkiye Noterler Birliği ise, durumla ilgili bir basın açıklaması paylaştı:

"Türkiye Noterler Birliği, yasal mevzuat çerçevesinde 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle Türkiye genelindeki tüm noterliklerde yapılan işlemlerin standart hale getirilmesi, elektronik ortamda kaydedilmesi, Vekalet–Azil Bankası uygulamalarına geçilmesi amacıyla Noterlik Bilgi Sistemi (NBS) programı devreye alınmıştır. İkinci aşamada e-imzalı Merkezi Arşiv Sistemi uygulaması hayata geçirilecektir.

Noterlik Bilgi Sistemi test için 4.4.2013 tarihinden 31.12.2013 tarihine kadar tüm noterliklerde pilot uygulama olarak kullanılmıştır. 2.1.2014 tarihinde de pilot uygulamadan 1771 Noterlikte gerçek uygulamaya geçilmiştir. Bu uygulama internet bağlantısı olduğunda merkezle haberleşerek, bağlantı olmadığında ise kendi başına çalışmasına devam edebilmekte, bağlantı kurulduğunda ise gerekli verileri otomatik olarak merkezle paylaşabilmektedir.

Sistemin devreye alındığı gün merkezdeki sistemlerin kendi aralarındaki iletişim kanallarında çıkan sorun nedeniyle arşivleme veri tabanlarında belli zaman aralıklarında yavaşlama meydana gelmiştir, sorun giderildikten sonra sistemler normal çalışmasına devam etmiştir. İddia edildiği üzere, Noterlik Bilgi Sistemi’nin çökmesi nedeniyle noterlerdeki tüm işlemlerin durduğu ve öğle saatlerinden bu yana tüm noterlerde işlem yapılamadığı gibi bir durum söz konusu değildir.

Aksine bugün mesai başlangıç saatinden öğlen tatiline kadar 25 bin 835 adet, öğlen tatilinden sonra 31 bin 751 adet noter, böylelikle gün içerisinde toplam 57 bin 586 adet noterlik işlemi gerçekleştirilmiştir.

Noterlik Bilgi Sistemi (NBS) programı ve devamında uygulamaya açılacak olan “Merkezi Arşiv Sistemi” ile noterliklerde geçirilen zamanın azaltılması, noterlik işlemlerinin kolaylaşması ve yapılan işlemlerde belge kontrolünün daha kolay hale gelmesi hedeflenmektedir.

Kamuoyunun dikkatine sunarız.

Yunus Tutar

Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı"